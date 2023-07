“Buongiorno Italia”, l’astronauta Al Neyadi pubblica una foto di Roma vista dalla ISS

MeteoWeb

“Buongiorno ai nostri amici nella bellissima nazione dell’Italia, uno dei luoghi più affascinanti in cui abbia mai messo piede. Felice di condividere questa istantanea di Roma che ho catturato dalla ISS“: con queste parole l’astronauta degli Emirati Arabi Uniti, Sultan Al Neyadi, ha reso omaggio al Bel Paese e alla Capitale. In risposta, l’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi ha scritto su Twitter: “Buongiorno, tutte le strade spaziali portano a Roma! Al Neyadi, non vediamo l’ora di accoglierla a Roma al termine della sua straordinaria missione“.

Sultan Saif Al Neyadi è partito il 2 marzo 2023 per la missione di lunga durata Crew-6.