Troppo caldo, in Arizona stanno morendo anche i cactus giganti

Allarme per il caldo estremo in Arizona: le alte temperature stanno facendo morire persino i “saguaro“, i cactus giganti tipici del deserto di Sonora, non lontano da Phoenix. La CNN riporta che il Desert Botanical Garden ha registrato una moria di queste piante dovuta al periodo prolungato di temperature elevate. Il cactus è una specie notoriamente resistente al caldo, tuttavia non essendoci neanche di notte c’è un abbassamento delle temperature, le piante non riescono a riprendersi, si disidratano e sono più vulnerabili a infezioni e attacchi di insetti. Secondo il National Park Service questa specie di cactus vive tra i 150 e 175 anni, in alcuni casi superando anche i 200 anni.