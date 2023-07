Caldo: a Catania attivato il COC

MeteoWeb

Il Comune di Catania ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile per fronteggiare eventuali rischi dalle condizioni meteorologiche avverse di oggi e domani, con ondate di caldo. Il COC è operativo 24 ore su 24 e il numero per le emergenze è 095 484000. Tutte le informazioni per attuare i comportamenti necessari a prevenire i rischi delle ondate di calore sono visionabili nella home page del sito del Comune di Catania.