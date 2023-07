Allerta Meteo, in Sicilia giornate da incubo: caldo da bollino rosso e boom di incendi

MeteoWeb

Allerta rossa oggi su Catania e Messina e domani anche in altre città della Sicilia, come a Palermo. L’anticiclone africano avanza su tutto il bacino del mediterraneo. Le temperature già da giorni sono aumentate, nei prossimi giorni in alcune parti della Sicilia si andrà oltre i +43°C e secondo l’Agenzia spaziale europea si potrebbe arrivare anche a battere il record dei 48,8 gradi raggiunto a Floridia in provincia di Siracusa l’11 agosto del 2021. Caldo e allerta incendi vanno sempre a braccetto, rischio altissimo in questi giorni. Ieri un incendio presumibilmente doloso ha danneggiato l’isola ecologica di Altavilla milicia nel palermitano, sono andati in fiamme quattro mezzi della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. La zona è stata bonificata ed è stato evitato che l’incendio potesse svilupparsi di nuovo. Incendi di sterpaglie e macchia mediterranea ad Altofonte, in diversi punti a Partinico sulla provinciale 17, sulla statale 186, nella zona del cimitero dove è andato in fiamme un canneto. Altri incendi a Bolognetta e Misilmeri lungo la statale Palermo Agrigento.