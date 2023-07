Caldo e incendi, la notte infernale di Reggio Calabria: +36°C e “nevica” cenere | FOTO LIVE

MeteoWeb

Reggio Calabria sta vivendo una notte infernale. La temperatura è di +36,0°C in piena notte, alle 23:00 passate, e l’aria è irrespirabile in città a causa degli incendi che interessano le zone collinari. Una nube densa e fitta di fumo provocato dai roghi avvolge la città con una intensa pioggia di cenere sul centro storico, dove sembra che nevichi per un paradosso quasi beffardo con cui la natura si prende gioco degli esseri umani.

La cenere cade bianca e soffice proprio come se fosse neve, ma in condizioni meteo completamente opposte rispetto a quelle delle magiche nevicate invernali. In città è una notte infernale e invivibile anche all’aria aperta: l’unica soluzione è chiudersi in casa con l’aria condizionata. E questo gran caldo continuerà anche domani, martedì 25 luglio, con temperature ancor più elevate prima della definitiva e netta rinfrescata della prossima notte.

