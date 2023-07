Caldo, in Italia per ora nessuna chiusura dei siti archeologici come ad Atene “ma stiamo monitorando”

MeteoWeb

Al momento non si sta valutando alcun provvedimento di chiusura dei siti archeologici italiani in relazione all’emergenza caldo, come avvenuto all’Acropoli di Atene, ma “sono in contatto con i vari direttori per monitorare la situazione” ed eventualmente decidere come procedere. E’ quanto spiega a LaPresse il direttore generale Musei del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Massimo Osanna.

Nella capitale greca, dove oggi sono attese temperature fino a 41 gradi, per il secondo giorno consecutivo le autorità hanno deciso di chiudere l’Acropoli per alcune ore, da mezzogiorno alle 17.30.