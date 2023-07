Non solo il “Times”, il caldo in Italia sui media stranieri: “non ha più 4 stagioni”

MeteoWeb

Il titolo del “Times” è sicuramente quello più ad effetto, ma la notizia della storica ondata di caldo in arrivo sull’Italia occupa le prime pagine di molti altri giornali esteri. Se il “Times” gioca con il nome della “Città Eterna”, che da “Eternal City” diventa “Infernal City”, a sottolineare le temperature infernali previste nei prossimi giorni nella Capitale, molti dei principali siti di informazione internazionale e diversi siti stranieri mettono in queste ore in evidenza la notizia del caldo in Italia, anche per quanto riguarda gli allarmi scattati per le città di Roma, Firenze e Bologna, tra le maggiori destinazioni turistiche.

La BBC apre il suo sito web con un articolo dedicato al gran caldo in Europa, dal titolo: “ondata di caldo in Europa: allerta rossa diramata in 16 città italiane”. Il Guardian è sulla stessa linea nella sua homepage, rimarcando tra l’altro che in Sicilia e in Sardegna si rischiano temperature con picchi fino a +49°C e con articoli a corredo sulla situazione meteorologica in Grecia, in Spagna e in Uruguay. La britannica Sky News sul suo sito dedica all’emergenza caldo una sezione in costante aggiornamento, sotto al titolo: “ondata di caldo in Europa: l’Italia ‘non ha più quattro stagioni’”. Il francese Le Figaro include anche gli Stati Uniti, anche loro alle prese con una forte ondata di caldo: “ondata di caldo: dall’Italia alla California, il mondo soffoca”, scrive.