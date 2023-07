Caldo: picchi di +42°C in Abruzzo, +33°C sul Gran Sasso

MeteoWeb

Non si ferma il caldo in Abruzzo. Anche oggi le temperature sono altissime sia sulla costa sia nell’entroterra. Stando alle rilevazioni dell’associazione Caput Frigoris, a Castiglione a Casauria (Pescara) si registrano +42°C, in località Monticchio dell’Aquila +40,4°C, +40,1°C a Bussi sul Tirino (Pescara) e +39,6°C ad Atessa (Chieti). Anche nelle zone montane sono stati superati i +30°C: sull’Altopiano delle Cinque Miglia, 1.250 metri di altitudine, si registrano +33,7°C, a Castel Del Monte (1.325 metri) +33,2°C, al Lago di Campotosto (1.410 metri) +30,9°C, a Rocca Calascio (1.450 metri) +31,6°C e a Santo Stefano di Sessanio (1.220 metri) +34,5°C. Pescara per il dodicesimo giorno consecutivo è da bollino rosso sul bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: l’allerta di livello 3, la più elevata, sarà in vigore anche domani.

A causa del forte caldo, un autista dell’Azienda mobilità aquilana è stato colpito da un malore. Ad intervenire in viale Crispi, nei pressi della villa Comunale, è stato il personale del 118. L’uomo, che ha avuto un mancamento, è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono sotto controllo. Numerose, in ogni caso, le richieste di intervento anche in città a causa delle elevate temperature.