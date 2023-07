Caldo: attivata l’unità di crisi a Catania

MeteoWeb

È operativo a Catania il COC, Centro Operativo Comunale, nella sede della Protezione Civile Comunale per fronteggiare l’emergenza caldo. La decisione è del sindaco di Catania, Enrico Trantino che da stamattina a Palazzo degli elefanti sta coordinando le attività di un’unità di crisi. Oggi in città si sono toccate punte di +43°C e sono tanti i disagi dovuti ai blackout a causa del caldo.

“Anzitutto – spiega il primo cittadino – abbiamo nuovamente ingiunto a Enel Distribuzione di accelerare al massimo gli interventi di ripristino dell’energia elettrica in tutta la città, pretendendo tempi certi per le soluzioni che devono comunque essere immediate, per risollevare una città messa in ginocchio da cause da noi indipendenti, più di quanto non lo fosse già per l’incendio all’aeroporto. Di concerto con gli assessori e i dirigenti ai vari rami dell’amministrazione comunale – aggiunge – abbiamo redatto un’ordinanza per prevenire gli effetti delle ondate di calore previste per i giorni 23, 24, 25 e 26 luglio per sostenere i soggetti più fragili con azioni specifiche che possano sostenere le condizioni più estreme di disagio“. Sono stati anche realizzati a tempo record locali climatizzati presso il complesso fieristico Le Ciminiere, all’interno dei quali potranno essere ospitati i soggetti fragili.