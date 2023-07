Gran caldo a Viareggio: bambini si tuffano in una fontana pubblica e la foto diventa virale

MeteoWeb

A causa del forte caldo, e nonostante il mare a due passi, alcuni bambini si sono tuffati nella vasca di una fontana pubblica sulla Passeggiata a Viareggio (Lucca) per trovare un po’ di sollievo. La foto ha fatto in fretta il giro del web e raccolto commenti di simpatia. Non è mancata neanche l’ironia, con alcuni che hanno scritto che è stata “riaperta la piscina comunale a Viareggio“, struttura invece ormai chiusa da anni. Il bagno fuori programma è stato osservato dai genitori seduti ai bordi della vasca con i piedi in acqua e mentre sorseggiavano un bicchiere di vino. La scena ha destato sorpresa nei passanti e c’è chi ha scattato foto.