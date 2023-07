Ciclone extratropicale investe il Brasile, aereo scivola sulla pista bagnata | VIDEO

MeteoWeb

Come previsto, un ciclone extratropicale ha provocato ingenti danni nel Sud del Brasile, negli Stati di Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Florianópolis, capoluogo di Santa Catarina, l’aeroporto è rimasto chiuso, dopo che un aereo della compagnia Latam, con a bordo 172 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio, è scivolato sulla pista bagnata. L’incidente non ha provocato feriti.

Forti piogge e venti hanno imperversato a Santa Catarina, dove le autostrade sono rimaste allagate e diversi alberi sono stati abbattuti. Una delle località più colpite è Chapecó, nell’entroterra: diverse le alluvioni segnalate, le auto distrutte e gli alberi sradicati.

Il ciclone ha colpito anche 28 città di Rio Grande do Sul, dove sono stati registrati 388mila utenze senza elettricità, secondo la protezione civile. Ieri pomeriggio il livello del fiume Caí è salito da 7,92 metri a 10,44 metri, mentre anche altri corsi d’acqua minacciano l’esondazione.