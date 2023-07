Cipolla: scopri i benefici e le controindicazioni del bulbo dalle grandi proprietà

MeteoWeb

La cipolla è un alimento dal sapore caratteristico utilizzato in cucina per il suo valore nutrizionale e le sue proprietà benefiche. È ricca di antiossidanti, come i flavonoidi, che aiutano a proteggere il corpo dai danni dei radicali liberi. Contiene anche vitamine A, C e B6, che supportano il sistema immunitario e la produzione di energia. La cipolla è nota per il suo potenziale antinfiammatorio e può contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiache. I suoi composti solforati possono favorire la circolazione sanguigna e abbassare la pressione arteriosa. La cipolla è anche associata a benefici per la salute delle ossa, poiché contiene calcio e altre sostanze che favoriscono la densità ossea. Inoltre, il suo effetto diuretico può sostenere la funzione renale e favorire l’eliminazione delle tossine.

Scopriamo dunque, in dettaglio, benefici e proprietà di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Che cos’è la cipolla

La cipolla (Allium cepa) è una pianta bulbosa appartenente alla famiglia delle Amaryllidaceae. È coltivata e consumata in tutto il mondo per i suoi bulbi commestibili dal sapore caratteristico e versatile. La pianta ha un ciclo di crescita annuale o biennale, a seconda delle varietà. Originaria dell’Asia centrale, la cipolla ha una radice fibrosa che si sviluppa dal bulbo. Dalla radice cresce un fusto cilindrico eretto, che può raggiungere da 30 cm a oltre un metro di altezza, a seconda della varietà.

Il bulbo è la parte più utilizzata e apprezzata della pianta. È composto da numerosi strati sovrapposti, ciascuno contenente sostanze nutritive e composti aromatici che conferiscono il caratteristico sapore pungente. I bulbi possono variare di dimensioni, forma e colore a seconda della varietà, con tonalità che spaziano dal bianco al giallo, al rosso e al viola.

Per quanto riguarda il clima, la cipolla è una pianta resistente e adattabile. Tuttavia, predilige un clima temperato con una stagione fredda per svilupparsi adeguatamente.

Tipi e varietà

Ci sono diversi tipi di cipolla, ognuna con le sue caratteristiche distintive. Ecco alcune varietà comuni:

Cipolla bianca : caratterizzata da una buccia bianca, ha un sapore delicato e dolce. È ideale per l’uso crudo in insalate e salse;

: caratterizzata da una buccia bianca, ha un sapore delicato e dolce. È ideale per l’uso crudo in insalate e salse; Cipolla gialla : è tra le varietà più diffuse e versatile. Ha una buccia dorata e un sapore equilibrato, adatto per la cottura in una vasta gamma di piatti;

: è tra le varietà più diffuse e versatile. Ha una buccia dorata e un sapore equilibrato, adatto per la cottura in una vasta gamma di piatti; Cipolla rossa : con la sua buccia viola o rossa, questa varietà ha un gusto più intenso rispetto alle altre. È ottima cruda nelle insalate o cotta nelle preparazioni;

: con la sua buccia viola o rossa, questa varietà ha un gusto più intenso rispetto alle altre. È ottima cruda nelle insalate o cotta nelle preparazioni; Cipolla dolce : questa cipolla ha un sapore dolce e meno pungente grazie alla bassa concentrazione di composti solforati. È adatta per essere consumata cruda;

: questa cipolla ha un sapore dolce e meno pungente grazie alla bassa concentrazione di composti solforati. È adatta per essere consumata cruda; Cipolla invernale : conosciuta anche come cipolla di lunga conservazione, ha una buccia esterna resistente ed è ideale per essere conservata durante l’inverno;

: conosciuta anche come cipolla di lunga conservazione, ha una buccia esterna resistente ed è ideale per essere conservata durante l’inverno; Scalogno (Allium ascalonicum): pur non essendo tecnicamente una varietà di cipolla, lo scalogno è un parente simile ed è apprezzato per il suo sapore delicato, simile all’aglio. Viene spesso utilizzato in salse e piatti di alta cucina;

(Allium ascalonicum): pur non essendo tecnicamente una varietà di cipolla, lo scalogno è un parente simile ed è apprezzato per il suo sapore delicato, simile all’aglio. Viene spesso utilizzato in salse e piatti di alta cucina; Cipolla verde o cipollotto: si tratta di giovani cipolle raccolte prima della piena maturazione del bulbo. Hanno una parte bianca bulbosa e una parte verde lunga e croccante. Sono ideali per insaporire piatti cotti o usati freschi in insalate.

Oltre a queste, ci sono molte altre varietà di cipolla a livello regionale e locale, ognuna con caratteristiche specifiche e adattamenti a diverse condizioni climatiche.

Che cos’è lo scalogno

Lo scalogno è noto per il suo caratteristico gusto dolce e delicato, simile all’aglio ma meno pungente. Cresce in piccoli bulbi multipli, detti “spicchi,” racchiusi in una sottile buccia marrone. Le foglie sono lunghe e piatte, simili a quelle dell’erba cipollina. Questa pianta è originaria dell’Asia centrale ed è ampiamente coltivata e utilizzata in cucina in tutto il mondo.

E’ particolarmente apprezzato in piatti di alta gastronomia, salse, vinaigrette e marinature, poiché conferisce un sapore raffinato e sofisticato.

Benefici e proprietà della cipolla

La cipolla è un alimento ricco di nutrienti. Ecco alcuni dei suoi principali benefici e proprietà:

Antiossidanti : è una fonte di antiossidanti, come i flavonoidi e la vitamina C, che aiutano a combattere i danni dei radicali liberi nel corpo, riducendo l’infiammazione e proteggendo le cellule dai danni ossidativi;

: è una fonte di antiossidanti, come i flavonoidi e la vitamina C, che aiutano a combattere i danni dei radicali liberi nel corpo, riducendo l’infiammazione e proteggendo le cellule dai danni ossidativi; Supporto al sistema immunitario : grazie alla presenza di vitamina C e altre sostanze nutritive, può sostenere il sistema immunitario;

: grazie alla presenza di vitamina C e altre sostanze nutritive, può sostenere il sistema immunitario; Benefici cardiovascolari : i composti solforati possono contribuire a migliorare la circolazione sanguigna e abbassare la pressione arteriosa;

: i composti solforati possono contribuire a migliorare la circolazione sanguigna e abbassare la pressione arteriosa; Effetti antinfiammatori : alcuni composti della cipolla, come la quercetina, hanno proprietà antinfiammatorie che possono contribuire a ridurre il rischio di malattie infiammatorie croniche;

: alcuni composti della cipolla, come la quercetina, hanno proprietà antinfiammatorie che possono contribuire a ridurre il rischio di malattie infiammatorie croniche; Salute delle ossa : contiene minerali importanti per la salute delle ossa, come il calcio e il manganese;

: contiene minerali importanti per la salute delle ossa, come il calcio e il manganese; Effetto diuretico : può favorire l’eliminazione di liquidi e tossine attraverso l’urina, aiutando a mantenere l’equilibrio idrico del corpo;

: può favorire l’eliminazione di liquidi e tossine attraverso l’urina, aiutando a mantenere l’equilibrio idrico del corpo; Benefici per la digestione : contiene fibre che favoriscono il transito intestinale e la salute digestiva generale;

: contiene fibre che favoriscono il transito intestinale e la salute digestiva generale; Potenziale effetto antibatterico : alcuni studi hanno suggerito che i composti della cipolla possono avere proprietà antibatteriche, aiutando a combattere determinati batteri patogeni;

: alcuni studi hanno suggerito che i composti della cipolla possono avere proprietà antibatteriche, aiutando a combattere determinati batteri patogeni; Regolazione del glucosio: può aiutare a regolare i livelli di zuccheri nel sangue, offrendo benefici potenziali per le persone con diabete o prediabete.

Tuttavia, è importante sottolineate che i valori nutrizionali e i benefici possono variare in base alla varietà e al metodo di cottura.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie della cipolla possono variare leggermente a seconda della varietà e delle dimensioni del bulbo. Ecco una stima approssimativa per 100 grammi di cipolla cruda:

Calorie: circa 40 kcal

Carboidrati: circa 9 grammi

Proteine: circa 1,1 grammi

Grassi: circa 0,1 grammi

Fibre: circa 1,7 grammi

Zuccheri: circa 4,2 grammi

Vitamina c: Circa 7,4 mg

Vitamina B6: Circa 0,1 mg

Folati (Vitamina B9): circa 19 mcg

Calcio: circa 23 mg

Ferro: circa 0,2 mg

Magnesio: circa 10 mg

Fosforo: circa 29 mg

Potassio: circa 146 mg

Le controindicazioni

Sebbene la cipolla sia un alimento salutare con molti benefici, vanno tenute a mente alcune contrindicazioni:

Disagio digestivo : l’elevato contenuto di fibre e composti solforati può causare flatulenza e disturbi gastrointestinali in alcune persone, specialmente se consumata in grandi quantità o cruda;

: l’elevato contenuto di fibre e composti solforati può causare flatulenza e disturbi gastrointestinali in alcune persone, specialmente se consumata in grandi quantità o cruda; Allergie : alcune persone possono essere allergiche alla cipolla o ai suoi componenti, sviluppando reazioni allergiche come prurito, gonfiore o eruzioni cutanee;

: alcune persone possono essere allergiche alla cipolla o ai suoi componenti, sviluppando reazioni allergiche come prurito, gonfiore o eruzioni cutanee; Interazione farmacologica : può avere effetti anticoagulanti e interagire con farmaci anticoagulanti, potenzialmente aumentando il rischio di sanguinamento;

: può avere effetti anticoagulanti e interagire con farmaci anticoagulanti, potenzialmente aumentando il rischio di sanguinamento; Effetto sulla tiroide : può interferire con la produzione di ormoni tiroidei in alcune persone con disturbi tiroidei preesistenti;

: può interferire con la produzione di ormoni tiroidei in alcune persone con disturbi tiroidei preesistenti; Bruciore di stomaco : alcune persone con problemi di acidità o reflusso gastroesofageo possono sperimentare bruciore di stomaco o peggioramento dei sintomi dopo aver consumato cipolla;

: alcune persone con problemi di acidità o reflusso gastroesofageo possono sperimentare bruciore di stomaco o peggioramento dei sintomi dopo aver consumato cipolla; Riduzione dell’assorbimento di minerali: l’acido fitico presente nella cipolla può interferire con l’assorbimento di minerali come il ferro e lo zinco.

I sintomi possono variare da persona a persona, quindi è importante prestare attenzione alle reazioni individuali e consultare un medico in caso di dubbi.

Cipolla cruda o cotta? Quali sono i benefici?

Sia la cipolla cruda che cotta offrono benefici per la salute. La cipolla cruda conserva più vitamine e antiossidanti, favorendo il sistema immunitario, la salute del cuore e la riduzione dell’infiammazione. Inoltre, contiene enzimi benefici per la digestione. La cipolla cotta, d’altra parte, è più facilmente digeribile e può fornire nutrienti come il calcio e il ferro. La cottura può anche rendere i composti solforati meno irritanti per lo stomaco, favorendo una migliore tolleranza.

La cipolla sulla pizza si mette cruda o cotta?

La cipolla sulla pizza può essere messa sia cruda che cotta, a seconda delle preferenze personali. Alcune persone la preferiscono cruda per un gusto più fresco e pungente, mentre altre scelgono quella cotta per un sapore più morbido e dolce dopo la cottura in forno.

La cipolla fa dimagrire?

La cipolla da sola non fa dimagrire, ma può essere inclusa in una dieta equilibrata e ipocalorica, contribuendo a una sensazione di sazietà grazie alle fibre e ai nutrienti. Il basso contenuto calorico e i benefici possono essere utili nell’ambito di una dieta.