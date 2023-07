Clima: giugno 2023 ultra piovoso su tutto il Mediterraneo, mai così tanto ghiaccio al Polo Nord da 10 anni | DATI

MeteoWeb

Il Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti registrati globalmente nella temperatura superficiale dell’aria, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. Tutti i risultati riportati si basano su analisi generate al computer utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo. Ecco il bollettino per la temperatura superficiale dell’aria, le precipitazioni e la copertura di ghiaccio marino per il mese di giugno 2023.

Temperature

Il mese di giugno 2023 è stato il giugno più caldo a livello globale, con poco più di 0,5°C al di sopra della media 1991-2020, superando giugno 2019 – il record precedente – con un margine sostanziale. Temperature record per giugno sono state registrate in tutto il nord-ovest dell’Europa. Temperature record anche per quanto riguarda la superficie del mare su vaste aree del Nord Atlantico, che hanno portato a condizioni di ondata di caldo marino intorno all’Irlanda e al Regno Unito. Parti del Canada, degli Stati Uniti, del Messico, dell’Asia e dell’Australia orientale sono state significativamente più calde del normale. È stato più fresco del normale nell’Australia occidentale, negli Stati Uniti occidentali e nella Russia occidentale.

Il giugno 2023 ha visto temperature superiori alla media climatologica 1991-2020 su gran parte dell’Europa. Le anomalie più elevate sono state riscontrate nell’Europa nordoccidentale, dove Irlanda, Regno Unito, Belgio e Paesi Bassi hanno avuto i loro mesi di giugno più caldi mai registrati. Anche la Francia e la Scandinavia sono state notevolmente più calde della media. Al contrario, i Balcani meridionali, la Grecia, la Turchia e la Russia occidentale sono stati più freddi della media. Condizioni miste si sono verificate in Italia e Spagna.

La maggior parte del Canada ha registrato temperature superiori alla media, con l’Ontario settentrionale e il Québec settentrionale particolarmente colpiti. Il Messico e parti degli Stati Uniti meridionali hanno registrato temperature ben al di sopra della media che hanno provocato oltre 100 vittime legate al caldo. Sud America meridionale, Africa sudorientale, Iran, gran parte dell’India, Russia nordorientale e Australia settentrionale e orientale hanno registrato temperature superiori alla media; anche in India ci sono stati quasi 100 morti segnalati a causa del caldo. Una banda di anomalie più calde della media si è estesa anche dall’Asia centrale a quella orientale, dove Pechino ha avuto il suo giorno di giugno più caldo mai registrato.

Al contrario, temperature più fredde della media si sono verificate negli Stati Uniti sudoccidentali e orientali, Baja California, Sud America centrale, parti dell’Africa settentrionale e dell’Asia meridionale e in tutta l’Australia occidentale. Anomalie miste, sebbene pronunciate, sono state riscontrate sopra l’Antartide.

Temperature dell’aria superiori alla media sono state riscontrate sopra gran parte degli oceani. In particolare, sono state osservate temperature superficiali del mare eccezionalmente elevate in ampi settori del Nord Atlantico, con ondate di caldo marino intorno all’Irlanda e al Regno Unito. Carlo Buontempo, Direttore del Copernicus Climate Change Service (C3S), commenta: “queste condizioni eccezionali nell’Atlantico settentrionale evidenziano la complessità del sistema Terra e ci ricordano l’importanza di monitorare il clima globale in tempo quasi reale. L’interazione tra la variabilità locale e globale insieme alle tendenze climatiche è essenziale per gestire al meglio i rischi e definire politiche di adattamento efficaci”.

Le condizioni di El Niño hanno continuato a svilupparsi nel Pacifico orientale equatoriale. Le temperature dell’aria sono state insolitamente alte sul Mare di Weddell, con regioni di temperatura relativamente mite che si estendevano verso nord su gran parte dell’Atlantico meridionale, dell’Oceano Indiano e del Pacifico. Le temperature dell’aria sono state superiori alla media del periodo 1991-2020 in tutti i tropici e nella maggior parte del Pacifico settentrionale. Al contrario, le temperature sono state inferiori alla media dal Sud America sudorientale al Mare di Amundsen, al largo dell’Australia sudorientale, dell’Africa meridionale e del Nord America occidentale.

A livello globale, giugno 2023 è stato:

di 0,53°C più caldo rispetto alla media 1991-2020 per giugno

rispetto alla media 1991-2020 per giugno il giugno più caldo in questo registro di dati

sostanzialmente più caldo dell’anomalia di 0,37°C di giugno 2019, il secondo giugno più caldo mai registrato.

In Europa, la temperatura media per giugno 2023 è stata di 0,74°C più alta rispetto alla media 1991-2020. Ma il mese è stato di circa 1,1°C più freddo in Europa rispetto a giugno 2019, il giugno più caldo mai registrato.

Gli ultimi 12 mesi da luglio 2022 a giugno 2023

Le temperature medie negli ultimi 12 mesi sono state:

al di sopra della media 1991-2020 su gran parte del globo

sopra la media nella maggior parte dell’Europa

sopra la media anche su Nord America orientale e settentrionale, Groenlandia, Africa nordoccidentale, Asia occidentale e parti dell’Asia orientale e parti dell’Antartide orientale

al di sopra della media sui mari intorno all’Antartide e nel settore europeo dell’Artico, e su gran parte del Pacifico settentrionale, parte del Pacifico meridionale, Atlantico e Oceano Indiano meridionale

al di sotto della media sulla maggior parte del Pacifico equatoriale orientale, dove l’evento La Niña che ha raggiunto il picco alla fine del 2020 si è intensificato nel 2021 ed è continuato per tutto il 2022 fino all’inizio del 2023

sotto la media in molte altre aree oceaniche, tra cui gran parte del Pacifico meridionale e dell’Oceano Indiano

sotto la media in Australia, Antartide occidentale e parti del Nord America occidentale, del Sud America orientale e dell’Asia centrale.

A livello globale, l’ultimo periodo di 12 mesi è stato di 0,35°C più caldo rispetto alla media 1991-2020. Questa anomalia media di dodici mesi è ben al di sotto della media di 0,46°C per i periodi di dodici mesi terminati a settembre 2016 e maggio e giugno 2020, i tre periodi più caldi in questo registro di dati. L’anno solare più caldo è il 2016, con una temperatura di 0,44°C sopra la media 1991-2020. Il 2020 è stato alla pari con il 2016, essendo più fresco di meno di 0,01°C. Il terzo e il quarto anno più caldi sono il 2019 e il 2017, con temperature rispettivamente di 0,40°C e 0,34°C sopra la media. Il 2022 è stato il quinto più caldo mai registrato con 0,30°C sopra la media, ma è stato solo marginalmente più caldo degli anni 2015, 2018 e 2021.

In Europa, la media di quest’ultimo periodo di dodici mesi è di 0,96°C sopra la media 1991-2020. Il 2020 è l’anno solare più caldo mai registrato in Europa con un netto margine, con una temperatura di 1,2°C superiore alla media 1991-2020.

Precipitazioni, umidità relativa e umidità del suolo per giugno 2023

Nel giugno 2023 è stato più umido della media su gran parte dell’Europa meridionale, dell’Islanda occidentale e della Russia nordoccidentale; forti precipitazioni hanno provocato inondazioni in Turchia, Kosovo e Romania. Condizioni più secche della media su un’ampia fascia da ovest a est attraverso l’Europa centrale e orientale e la Scandinavia, nonché sulla costa occidentale del Mar Nero.

Al di fuori dell’Europa, nel giugno 2023 è stato più secco della media su gran parte del Nord America, condizioni che hanno favorito e sostenuto gravi incendi, in Russia, Corno d’Africa, gran parte dell’Africa meridionale, Sud America e regioni dell’Australia. Le regioni extratropicali più umide della media includevano il Nord America occidentale, le regioni dell’Asia sudoccidentale, il Giappone, il Sud Africa, il Brasile, il Cile, la Nuova Zelanda e una vasta regione dell’Australia. Giappone e Pakistan sono stati colpiti rispettivamente dal tifone Mawar e dal ciclone Biparjoy.

Europa – giugno 2023

Nel giugno 2023, le anomalie delle precipitazioni, dell’umidità del suolo e dell’umidità relativa mostrano condizioni più umide della media sulla maggior parte dell’Europa meridionale. In Spagna le precipitazioni superiori alla media di questo periodo dell’anno hanno alleviato solo in parte la siccità in corso. Le forti piogge hanno provocato inondazioni nelle aree di Turchia, Kosovo e Romania occidentale. È stato più umido della media anche sull’Islanda occidentale e sulla Russia nordoccidentale.

Le condizioni sono state, al contrario, più secche della media su un’ampia fascia da ovest a est che si estendeva dalla Francia orientale e dal Regno Unito attraverso l’Europa centrale e la Scandinavia fino alla maggior parte della Russia occidentale. Nelle regioni dell’Europa centrale, il deficit di umidità del suolo riflette ora chiaramente la mancanza di precipitazioni degli ultimi due mesi. È stato più secco della media anche sulla costa occidentale del Mar Nero.

Europa – ultimi 12 mesi

I dodici mesi fino a giugno 2023 mostrano condizioni più secche della media su gran parte dell’Europa occidentale e nordorientale, gran parte dei Balcani e della regione del Caucaso. Le scarse precipitazioni e le alte temperature hanno portato a siccità diffuse e di lunga durata in molte regioni, condizioni che hanno favorito anche gli incendi, soprattutto in estate e nell’Europa sudoccidentale. Condizioni più umide della media in alcune parti dell’Europa occidentale durante l’autunno, la primavera e l’inizio dell’estate hanno influenzato solo marginalmente il segnale medio su 12 mesi. Le regioni più umide della media includevano l’Islanda, gran parte della Scandinavia, i Balcani occidentali, parti dell’Europa centrale, la Russia sudoccidentale e la Turchia interna.

Globo – giugno 2023

Nel giugno 2023, è stato più secco della media su gran parte del Nord America, con una significativa attività di incendi, come nel mese precedente, con cifre da record in termini di area bruciata in tutto il Canada. L’anomalia secca sulla Russia occidentale si estendeva verso est attraverso l’Asia centrale, la Siberia orientale, e anche l’Asia orientale e sudorientale extratropicale sono state più secche della media, così come il Corno d’Africa, gran parte dell’Africa meridionale e del Sud America e l’Australia sudoccidentale e orientale.

Condizioni più umide della media su parti del Nord America occidentale. Nell’Asia extratropicale, il tifone Mawar si è abbattuto all’inizio del mese sul Giappone, provocando ingenti danni. Nel sud-ovest, l’Iran, il Nepal e il Pakistan hanno visto condizioni meteorologiche avverse che hanno portato a inondazioni, quest’ultimo paese colpito dal ciclone Biparjoy.

Nell’emisfero meridionale, è stato più umido della media in Sud Africa, dove forti precipitazioni hanno provocato inondazioni improvvise, parti del sud del Brasile e del Cile, Nuova Zelanda e in una fascia da nord-ovest a sud-est in Australia.

Globo – ultimi 12 mesi

Durante i 12 mesi fino a giugno 2023, è stato più secco della media su gran parte dell’Asia, inclusi Caucaso e Medio Oriente, Asia centrale, Siberia occidentale e Cina orientale. La Cina ha registrato una grave mancanza di precipitazioni nell’estate 2022, mentre il Corno d’Africa ha registrato una siccità sostanziale e persistente. Condizioni più umide della media hanno dominato il Pakistan, così come le regioni dell’Estremo Oriente, tra cui la Cina nordorientale, parti del Giappone e la penisola coreana.

Condizioni più asciutte della media sono state registrate anche su parti degli Stati Uniti centrali, del Canada occidentale e del Messico nordorientale, che hanno registrato siccità da moderata a grave durante tutto l’anno. Le condizioni di siccità negli Stati Uniti hanno contribuito alla diffusione e all’intensificazione degli incendi, soprattutto in estate.

Nell’emisfero meridionale extratropicale, le condizioni più secche della media sono state particolarmente pronunciate in Sud America. È stato più umido della media nell’Africa meridionale orientale, in gran parte dell’Australia orientale e settentrionale e in Nuova Zelanda. Per l’Australia, nel corso dell’anno si sono verificati episodi di inondazione legati a forti precipitazioni. Le condizioni oceaniche di La Niña potrebbero aver contribuito all’anomalia umida nelle regioni orientali e sudorientali del Paese.

Copertura di ghiaccio marino per giugno 2023

Buone notizie arrivano dal ghiaccio marino dell’Artico, mentre il ghiaccio marino antartico ha raggiunto la sua estensione più bassa per giugno da quando sono iniziate le osservazioni satellitari, al 17% al di sotto della media, battendo il precedente record di giugno con un margine sostanziale.

Artico

L’estensione media mensile del ghiaccio marino artico nel giugno 2023 ha raggiunto 11,5 milioni di km2, circa 0,1 milioni di km2 (o 0,8%) al di sotto della media 1991-2020 di giugno. Si tratta della misura più alta registrata a giugno dal 2013, ben al di sopra dei valori degli ultimi otto anni, e che arriva dopo una misura prossima alla media nel mese di maggio. La misura più bassa per giugno si è verificata nel 2016, circa il 6% al di sotto della media. Una realtà molto confortante rispetto alle ripetute profezie catastrofiste che vorrebbero un Polo Nord senza ghiacci ormai da decenni. Le condizioni generali del ghiaccio marino vicino alla media nell’Artico sono in netto contrasto con l’estensione minima record osservata intorno all’Antartide.

La distribuzione spaziale delle anomalie della concentrazione del ghiaccio marino nell’Artico nel giugno 2023 è stata caratterizzata da un mix di anomalie positive e negative nei vari settori dell’Oceano Artico. Le concentrazioni erano superiori alla media nei mari di Beaufort, Chukchi e Groenlandia. Erano generalmente miste nei mari al confine con la costa settentrionale della Siberia e anche nella baia di Baffin. Concentrazioni inferiori alla media hanno prevalso nel Mare di Barents settentrionale e nella Baia di Hudson ed erano più pronunciate nel Mare di Kara occidentale.

Antartide

L’estensione del ghiaccio marino antartico è rimasta ben al di sotto della media nel giugno 2023, raggiungendo una media di 11,5 milioni di km2, 2,3 milioni di km2 (17%) al di sotto della media 1991-2020 di giugno. Questa è stata di gran lunga la misura più bassa per giugno all’interno del set di dati satellitari di 45 anni, con un’anomalia quasi doppia rispetto al precedente record di giugno del 2022 (9% al di sotto della media). Questo è il quarto mese del 2023 (dopo gennaio, febbraio e maggio) in cui il ghiaccio marino antartico ha raggiunto un’estensione minima mensile record per il periodo dell’anno.

Dopo aver toccato il minimo storico nel febbraio 2023, la misura giornaliera è rimasta vicina ai valori registrati un anno prima nel 2022 nei mesi di marzo e inizio aprile. All’inizio di maggio, tuttavia, ha iniziato a scendere al di sotto dei precedenti minimi record per il periodo dell’anno. Entro la fine di giugno, l’estensione giornaliera era di circa 2,5 milioni di km2 al di sotto della media, a 12,7 milioni di km2, un valore tipicamente raggiunto un mese prima durante il periodo 1991-2020. Sebbene senza precedenti per giugno, anomalie di entità simile si sono già verificate nel dicembre 2016 e sono state seguite due mesi dopo, nel febbraio 2017, da un minimo storico (questo record è stato successivamente battuto nel febbraio 2022 e di nuovo nel febbraio 2023).

Vale la pena notare che, nonostante i minimi storici raggiunti a giugno, l’estensione del ghiaccio marino era ancora in espansione intorno all’Antartide, seguendo un ciclo annuale che tipicamente raggiunge il massimo a settembre. Tuttavia, a maggio e giugno 2023, questa crescita è avvenuta a un ritmo molto più lento rispetto agli anni precedenti.

La distribuzione spaziale delle anomalie di concentrazione del ghiaccio marino intorno all’Antartide nel giugno 2023 assomiglia alla distribuzione già osservata in aprile e maggio, ma con anomalie negative più pronunciate, in linea con il valore record di giugno per l’estensione totale del ghiaccio marino. Le concentrazioni hanno continuato a essere al di sotto della media nel Mare di Weddell settentrionale, nel Mare di Bellingshausen orientale (a ovest della Penisola Antartica) ea nord e nord-ovest del Mare di Ross. Anche lungo la costa dell’Antartide orientale sono prevalse concentrazioni inferiori alla media. Al contrario, le concentrazioni erano superiori alla media in un ampio settore che si estendeva dal Mare di Bellingshausen occidentale al Mare di Amundsen e anche nella parte adiacente del Mare di Ross.

Le concentrazioni inferiori alla media nel Mare di Weddell, nel Mare di Bellingshausen e a nord-est del Mare di Ross sono state associate a temperature dell’aria superficiale ben superiori alla media, fino a 9°C sopra la media in alcune aree. Al contrario, il settore del Mare di Amundsen ha registrato temperature dell’aria superficiale ben al di sotto della media.

Il modello delle anomalie della concentrazione del ghiaccio marino osservate nel giugno 2023 può essere collegato alle anomalie della circolazione atmosferica. Queste ultime erano caratterizzate dall’alternanza di anomalie positive e negative nel campo di altezza geopotenziale di 500 hPa che formavano una tipica “onda zonale numero 3”. Queste condizioni hanno portato, tra le altre cose, a venti offshore sul settore del Mare di Amundsen (spingendo il bordo del ghiaccio più a nord) e venti onshore sul Mare di Weddell (spingendo il bordo del ghiaccio più a sud).