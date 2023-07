Il caldo record del Nord Atlantico provocato da una serie di fattori, tra cui la riduzione dell’inquinamento

MeteoWeb

A giugno 2023, le temperature medie globali della superficie marina hanno raggiunto livelli senza precedenti per giugno. Il Nord Atlantico ha registrato temperature superficiali del mare eccezionalmente alte, con diverse ondate di calore marino estreme. Queste erano correlate ai cambiamenti a breve termine nella circolazione atmosferica e ai cambiamenti a lungo termine nell’oceano, secondo l’analisi del Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea.

Finora quest’anno, le discussioni sui nostri oceani e sul clima si sono in gran parte concentrate sull’inizio di El Niño e sul suo potenziale di spingere le temperature globali in un “territorio inesplorato” entro la fine del 2023 e nel 2024. Già a maggio, evidenzia l’analisi del C3S, le temperature della superficie del mare a livello globale erano più alte rispetto a qualsiasi maggio precedente mai registrato, e questo è continuato fino a giugno con anomalie ancora maggiori rispetto alla media.

Nelle mappe a corredo dell’articolo, sono chiaramente visibili le anomalie record della temperatura superficiale del mare nel Nord Atlantico, con ondate di calore estreme localizzate. Il Pacifico tropicale mostra i segni dello sviluppo di El Niño, con temperature superficiali del mare superiori alla media nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Anche diverse aree, come il Pacifico nordoccidentale e il Mar del Giappone, il Pacifico sudoccidentale a sud-est della Nuova Zelanda e l’Oceano Indiano occidentale a sud-est del Madagascar, hanno registrato ondate di caldo marino.

Temperature del Nord Atlantico da record

Le temperature medie della superficie del mare per giugno 2023 sul Nord Atlantico sono state le più calde nel registro ERA5 per il periodo dell’anno con un margine molto ampio, a 0,91°C sopra la media, evidenzia l’analisi del C3S. Si tratta di circa 0,5°C in più rispetto al giugno più caldo precedente, registrato nel 2010. Il caldo anomalo è particolarmente evidente nell’Oceano Atlantico nordorientale, con 1,36°C sopra la media dell’intero mese.

Le temperature nell’Atlantico nordorientale sono aumentate costantemente dalla fine di maggio, raggiungendo un picco il 21 giugno a circa 1,6°C al di sopra della media. Anche se le temperature assolute raggiungono valori più elevati nella regione durante l’estate, le temperature medie osservate lo scorso mese sono più tipiche della tarda estate. Prima di giugno 2023, le temperature più precoci di questo tipo sono state osservate nel record di dati ERA5 sono verso la fine di luglio.

La regione è stata colpita da diverse ondate di caldo marino. A ovest dell’Irlanda, il Marine Heatwave Watch del NOAA ha classificato l’ondata di caldo a livello locale fino alla categoria 5 (“Oltre l’estremo“), con temperature della superficie del mare fino a 4-5°C sopra la media al suo apice. Le condizioni di ondata di caldo marino di categoria 1 erano già presenti in quest’area dall’inizio di giugno, raggiungendo condizioni estreme tra il 15 e il 24 giugno prima di tornare alla categoria 1 alla fine del mese. Condizioni di ondata di caldo marino di categoria 4 (“estrema”) si sono verificate in gran parte dell’Irlanda e del Regno Unito e nel Mar Baltico. Più in generale, condizioni di categoria 2 (“forte”) si estendevano più a sud e a ovest nel Golfo di Biscaglia e lungo la costa nordoccidentale dell’Africa nell’Atlantico subtropicale e tropicale.

Le ondate di calore marino derivano da una combinazione di processi atmosferici e oceanografici e possono avere un impatto significativo sulla vita marina e provocare eventi meteorologici estremi.

Una combinazione di fattori

Mentre le cause del calore anomalo nell’Atlantico nordorientale sono ancora oggetto di ricerca, ci sono già diversi fattori contribuenti da prendere in considerazione, continua l’analisi del C3S. Questi includono la circolazione atmosferica, l’inquinamento atmosferico e le tendenze del cambiamento climatico.

Durante il mese di giugno, la circolazione atmosferica sul bacino del Nord Atlantico è stata insolita. L’alta pressione delle Azzorre, un’area semipermanente di alta pressione atmosferica sull’Oceano Atlantico, era molto più debole della media – la più debole nel record di dati ERA5 per giugno, con un margine molto ampio. Ciò segue 10 anni durante i quali l’alta pressione delle Azzorre era vicino o superiore alla media in questo periodo dell’anno.

Un’alta pressione delle Azzorre indebolita è associata a un indebolimento dei venti tipici dell’area. I dati ERA5 mostrano che le velocità del vento di superficie erano al di sotto della media sulla maggior parte dell’Atlantico nordorientale durante il mese di giugno. I valori della velocità del vento che erano del 20-30% al di sotto della media spesso coincidevano con le più grandi anomalie positive della temperatura della superficie del mare. In media sulla regione dell’Atlantico nordorientale, giugno 2023 ha visto la più grande anomalia negativa di velocità del vento nel registro ERA5.

Le velocità del vento superficiale sono strettamente legate alle temperature superficiali del mare perché velocità del vento ridotte portano a una riduzione della miscelazione dell’acqua superficiale con l’acqua più fredda sottostante, consentendo alle temperature superficiali del mare di aumentare. La minore velocità del vento indebolisce anche la risalita di acque più profonde e più fredde lungo la corrente delle Canarie, una corrente oceanica che scorre verso sud lungo la costa dell’Africa occidentale e poi verso ovest nel Nord Atlantico vicino alle isole di Capo Verde.

Un’ulteriore conseguenza dei venti di superficie più deboli è una riduzione del movimento della polvere sahariana verso ovest sull’Atlantico settentrionale. La mancanza di miscelazione verticale nell’oceano potrebbe aver contribuito al rapido aumento delle temperature superficiali del mare, mentre anche la riduzione della polvere sahariana sull’Atlantico settentrionale ha rafforzato l’aumento delle temperature. In genere, la polvere sahariana ha l’effetto di disperdere la radiazione solare nello spazio prima che raggiunga la superficie dell’oceano.

Met Éireann, il servizio meteorologico nazionale irlandese, ha anche evidenziato che nel periodo che ha preceduto l’ondata di caldo marino, c’era un’alta pressione a nord, con pochissimo vento e condizioni soleggiate che hanno causato un notevole aumento delle temperature della superficie del mare.

Su scale temporali più lunghe, ci sono molti altri fattori che potrebbero aver influenzato o rafforzato le anomalie di caldo. Uno è ovviamente l’influenza del cambiamento climatico e del riscaldamento globale. Un altro fattore è la diminuzione dell’inquinamento da particolato nell’emisfero settentrionale, in particolare dall’Europa e dal Nord America. Mentre la riduzione dell’inquinamento è benefica per l’ambiente e la salute umana, un minore inquinamento potrebbe anche avere un impatto sulla quantità di radiazione solare che viene dispersa nello spazio, portando a un aumento del riscaldamento, spiegano dal C3S.

Un’ulteriore considerazione è la fluttuazione pluridecennale della circolazione nordatlantica e del trasporto di calore. Queste complesse fluttuazioni sono un argomento di ricerca e osservazione in corso e sono probabilmente guidate in parte dal riscaldamento globale e in parte dalla variabilità intrinseca.

Un cambiamento a lungo termine o temporaneo?

Dopo il picco delle anomalie della temperatura superficiale del mare del Nord Atlantico il 21 giugno, le anomalie della temperatura hanno ripreso a diminuire verso la fine del mese, pur rimanendo al di sopra della media. Ciò segue un cambiamento nella circolazione, con venti più forti che si spostano al largo della costa dell’Africa occidentale verso l’Irlanda e il Regno Unito. I venti più forti hanno l’effetto di mescolare l’acqua superficiale con l’acqua più fredda sottostante, raffreddando le temperature superficiali del mare. È probabile che le temperature più elevate si siano verificate in uno strato relativamente poco profondo sulla superficie dell’oceano, il che significa che questa risposta di raffreddamento all’aumento della velocità del vento può avvenire in tempi relativamente brevi.

Le ondate di calore marino osservate nel mese di giugno sono state probabilmente il risultato di una combinazione della circolazione atmosferica anomala a breve termine e dei cambiamenti a lungo termine, comprese le variazioni della circolazione e del trasporto di calore nell’Atlantico e il riscaldamento dei nostri oceani dovuto al cambiamento climatico, sottolinea il C3S. A livello globale, la temperatura media della superficie marina è aumentata e continua ad aumentare dall’era preindustriale, mentre il 90% del calore extra associato al riscaldamento globale è stato assorbito dagli oceani.

Le alte temperature della superficie del mare nel Nord Atlantico hanno avuto un impatto anche sulla stagione degli uragani atlantici, iniziata ufficialmente l’1 giugno, che ha già visto tre tempeste a cui è stato assegnato un nome, di cui due contemporaneamente, il che è eccezionalmente raro per giugno.

Con le condizioni di El Niño che tipicamente sopprimono l’attività degli uragani nell’Atlantico, queste condizioni eccezionali evidenziano la complessità del sistema terrestre e l’importanza di considerare altri aspetti della variabilità climatica insieme allo sviluppo di El Niño. Queste condizioni anomale nel Nord Atlantico sono state di breve durata rispetto agli eventi di El Niño, con temperature più alte della media viste finora da marzo, in tandem con le fasi iniziali di El Niño. Con El Niño che si prevede diventerà più pronunciato nel resto del 2023 e nel 2024, resta da vedere come si svilupperanno le condizioni nel Nord Atlantico, conclude l’analisi del C3S.