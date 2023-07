Clima: ieri il 3° giorno consecutivo più caldo sulla Terra

MeteoWeb

La temperatura media della Terra è rimasta a livelli record ieri, dopo 2 giorni in cui il pianeta ha fatto segnare primati. La temperatura media globale era di 17,18°C, secondo il Climate Reanalyzer dell’Università del Maine, uno strumento che utilizza dati satellitari e simulazioni al computer per misurare le condizioni del mondo. Ciò è avvenuto dopo i valori di 17,01°C di lunedì e 17,18°C di martedì. “Un record come questo è un’altra prova dell’affermazione ora massicciamente supportata secondo cui il riscaldamento globale ci sta spingendo verso un futuro più caldo,” ha affermato il climatologo della Stanford University Chris Field.

Sean Birkle, scienziato del clima dell’Università del Maine, creatore del Climate Reanalyzer, ha affermato che le cifre giornaliere non sono ufficiali ma rappresentano un’indicatore di ciò che sta accadendo. Sebbene le cifre non siano dati accreditati, “ci stanno mostrando un’indicazione di dove siamo in questo momento,” ha affermato Sarah Kapnick, della National Oceanic and Atmospheric Administration. La stessa NOAA ha indicato che prenderà in considerazione i dati per i suoi calcoli ufficiali.

Anche se il set di dati utilizzato per il record non ufficiale risale solo al 1979, Kapnick ha affermato che, considerando altre informazioni, è probabile che il mondo stia assistendo al giorno più caldo in “diverse centinaia di anni “.

Gli scienziati generalmente utilizzano misurazioni molto più lunghe – mesi, anni, decenni – per monitorare il riscaldamento della Terra, ma i massimi giornalieri potrebbero indicare che stiamo raggiungendo un territorio inesplorato.