Clima: superato di nuovo il record della temperatura media globale

Questa settimana, la temperatura media globale ha superato la soglia dei +17°C per due volte, il 3 e 4 luglio, secondi i dati NCEP/CFSV2. Il 3 luglio ha rappresentato la prima volta in cui si è raggiunto un tale valore da quando sono iniziate le rilevazioni. Questo set di dati parte dal 1979, quindi da appena 44 anni fa. Il National Center for Environmental Prediction (NCEP) americano conferma che il caldo record di lunedì 3 luglio è stato superato da un nuovo record stabilito ieri, martedì 4 luglio, quando la temperatura globale media ha raggiunto i +17,18°C. “Per due giorni consecutivi – sottolinea una nota del NCEP – il pianeta ha mediamente registrato temperature mai raggiunte prima“.

Già nella giornata di lunedì 3 luglio, ricorda il NCEP, con +17,01°C in media registrati nel mondo, era stato superato il record globale di +16,92°C stabilito nell’agosto 2016, per effetto di El Niño, che è in rapido sviluppo anche quest’anno. Riprendendo quanto già scritto ieri, ribadiamo che, considerando il contesto temporale molto limitato, il valore climatologico di questi due dati è molto relativo.

Parlando di temperature record, spicca anche un dato in arrivo dall’Antartide. La base di ricerca ucraina Vernadsky, nelle isole Argentine del continente bianco, ha recentemente battuto il record di temperatura di luglio con +8,7°C.