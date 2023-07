Clima, un altro record: ieri registrato nuovo giorno più caldo sulla Terra

MeteoWeb

E’ stato registrato ieri un nuovo record di caldo sulla Terra, si tratta del terzo in una settimana. La temperatura media mondiale ha raggiunto ieri i 17,23°C, superando i 17,18°C stabiliti martedì ed eguagliati mercoledì. Il dato è stato diffuso dal Climate Reanalyzer dell’Università del Maine: ieri la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha emesso una nota di cautela su tali risultato, affermando di non poter confermare i dati che derivano in parte da modelli computerizzati. “Sebbene la NOAA non possa convalidare la metodologia o le conclusioni dell’analisi dell’Università del Maine, riconosciamo che ci troviamo in un periodo caldo dovuto al cambiamento climatico,” è stato spiegato.

I dati del Maine sono stati ampiamente considerati come un altro segnale preoccupante del cambiamento climatico in tutto il mondo.