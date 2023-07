I consigli del sindaco di Cagliari sulla forte caldo in arrivo

MeteoWeb

La Sardegna è stata la regione più colpita dall’ultima ondata di caldo e continuerà ad esserlo anche nei prossimi giorni, con le temperature che potrebbero salire oltre la soglia dei +45°C. L’ondata di caldo in atto è più intensa nelle pianure del Campidano e coinvolge Cagliari e il suo hinterland. Il primo cittadino cagliaritano rilancia i classici consigli per evitare gli effetti negativi della calura. ”Per quanto possano sembrare scontati, in situazioni del genere bisogna dare le raccomandazioni per queste situazioni – spiega Paolo Truzzu, sindaco della Città metropolitana di Cagliari -. Bisogna bere molta acqua e non uscire nelle ore più calde. Consigliamo di andare al Poetto, nelle ore giuste, o in luoghi freschi e ombreggiati come l’Orto botanico”.