Energia: il governo britannico annuncia “centinaia” di nuove licenze per petrolio e gas

In seguito alla promessa del primo ministro Rishi Sunak di agire “pragmaticamente e proporzionalmente” contro il riscaldamento globale, il governo britannico ha annunciato “centinaia” di nuove licenze per petrolio e gas, anche nel Mare del Nord. “Ora più che mai, è fondamentale rafforzare la nostra sicurezza energetica e capitalizzare questa indipendenza per portare energia pulita e più conveniente nelle case e nelle imprese del Regno Unito,” ha affermato Sunak, sottolineando anche che quando il Paese avrà raggiunto il suo obiettivo carbon neutral entro il 2050, un quarto del suo fabbisogno energetico proverrà da petrolio e gas.