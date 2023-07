I consumi globali di carbone rimangono a livelli record anche nel 2023 dopo il boom del 2022 | DATI

MeteoWeb

Il consumo globale di carbone ha registrato un picco nel 2022 con valori record mai visti prima e rimarrà vicino a quel livello record quest’anno in seguito alla forte crescita in Asia sia per la generazione di energia e le applicazioni industriali che superano il calo negli Stati Uniti e in Europa, secondo l’ultimo aggiornamento del mercato dell’IEA.

Il consumo di carbone nel 2022 è aumentato del 3,3% a 8,3 miliardi di tonnellate, stabilendo un nuovo record, secondo un rapporto dell’IEA di metà anno del Coal Market Update che è stato pubblicato recentemente. Nel 2023 e nel 2024, le piccole diminuzioni nella produzione di energia da carbone saranno probabilmente compensate da aumenti nell’uso industriale del carbone, come prevede il rapporto, anche se ci sono differenze sostanziali tra le regioni geografiche.

I consumi globali di carbone

La Cina, l’India e i Paesi del sud-est asiatico insieme dovrebbero consumare complessivamente 3 su 4 tonnellate di carbone nel 2023. Nell’Unione europea, la crescita della domanda di carbone è stata minima nel 2022, poiché un picco temporaneo nella produzione di energia da carbone è stato quasi compensato da un minore uso nell’industria che ha dovuto affrontare una terribile crisi conseguente alla situazione geopolitica, alla guerra in Ucraina e alle sanzioni alla Russia. Il consumo di carbone in Europa dovrebbe diminuire drasticamente quest’anno con l’espansione delle energie rinnovabili e con la parziale ripresa dell’energia nucleare e dell’energia idroelettrica dopo la recente crisi. Negli Stati Uniti, l’abbandono del carbone è accentuato anche dal calo dei prezzi del gas naturale.

Dopo tre anni turbolenti segnati dalla pandemia da Covid-19 nel 2020, il forte rimbalzo post-pandemia nel 2021 e le turbolenze causate dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, i mercati del carbone sono finora tornati a valori più stabili nel 2023. Si stima che la domanda mondiale di carbone sia cresciuta di circa l’1,5% nella prima metà del 2023 per un totale di circa 4,7 miliardi di tonnellate, sollevato da un aumento dell’1% nella produzione di energia e del 2% negli usi industriali non motori.

Il calo della domanda di carbone negli Stati Uniti e nell’Unione Europea

D’altronde, la domanda di carbone è diminuita più rapidamente del previsto nella prima metà di quest’anno negli Stati Uniti e nell’Unione Europea – rispettivamente del 24% e del 16%. Tuttavia, la domanda da parte dei due maggiori consumatori, la Cina e l’India, è cresciuta di oltre il 5% durante il primo semestre, oltre a compensare i cali altrove.

“Il carbone è la più grande singola fonte di emissioni di carbonio dal settore energetico, e in Europa e negli Stati Uniti, la crescita dell’energia pulita ha messo l’uso del carbone in declino strutturale“, ha riferito all’IEA il direttore dei mercati energetici e della sicurezza Keisuke Sadamori. “Ma la domanda rimane ostinatamente alta in Asia, anche se molte di queste economie hanno notevolmente aumentato le fonti di energia rinnovabile. Abbiamo bisogno di maggiori sforzi politici e investimenti – sostenuti da una più forte cooperazione internazionale – per guidare un massiccio aumento dell’energia pulita e dell’efficienza energetica per ridurre la domanda di carbone in economie in cui il fabbisogno energetico sta crescendo rapidamente.”

Cina, India e Indonesia sono i tre maggiori produttori di carbone

Lo spostamento della domanda di carbone in Asia continua. Nel 2021, la Cina e l’India rappresentavano già i due terzi del consumo globale, il che significa che insieme utilizzavano complessivamente il doppio del carbone del resto del mondo. Nel 2023, la loro quota sarà vicina al 70%. Al contrario, gli Stati Uniti e l’Unione europea – che insieme hanno rappresentato il 40% tre decenni fa e oltre il 35% all’inizio di questo secolo – rappresentano oggi meno del 10%.

La stessa divisione si osserva sul lato della produzione. I tre maggiori produttori di carbone – Cina, India e Indonesia – hanno tutti prodotto quantità record nel 2022. Nel marzo 2023, sia la Cina sia l’India hanno stabilito nuovi record mensili, con la Cina che ha superato i 400 milioni di tonnellate per la seconda volta e l’India ha superato i 100 milioni di tonnellate per la prima volta. Sempre a marzo, l’Indonesia ha esportato quasi 50 milioni di tonnellate, un volume mai spedito da nessun paese prima. Al contrario, gli Stati Uniti, un tempo il più grande produttore mondiale di carbone, hanno più della metà della produzione dal suo picco nel 2008.

Nel 2023 il commercio mondiale del carbone è destinato ad aumentare del 7%

Dopo l’estrema volatilità e gli alti prezzi dello scorso anno, i prezzi del carbone sono scesi nella prima metà del 2023 agli stessi livelli di quelli dell’estate 2021, trainati da un’ampia offerta e da prezzi del gas naturale più bassi. Il carbone termico tornò ad avere un prezzo inferiore a quello del carbone coke, e il grande premio per il carbone australiano si è ridotto a seguito dell’allentamento del dirompente fenomeno climatico di La Niña che aveva ostacolato la produzione. Il carbone russo ha trovato nuovi sbocchi, ora che non è più importato in Europa, ma spesso con notevoli sconti.

Difatti, il carbone più economico ha reso le importazioni più attraenti per alcuni acquirenti che sono attratti dal basso costo. Le importazioni cinesi sono quasi raddoppiate nella prima metà di quest’anno e il commercio mondiale di carbone nel 2023 è destinato a crescere di oltre il 7%, superando la crescita della domanda globale, per avvicinarsi ai livelli record visti nel 2019. Il commercio di carbone marittimo nel 2023 potrebbe superare il record di 1,3 miliardi di tonnellate stabilito nel 2019.