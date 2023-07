Farro: proprietà nutritive, calorie e curiosità

MeteoWeb

Il farro, un antico cereale, è noto per le sue numerose proprietà benefiche. È ricco di nutrienti essenziali come proteine, fibre, vitamine B e minerali come ferro, magnesio e zinco. Grazie alla sua composizione nutrizionale, può favorire la regolazione del glucosio nel sangue, migliorare la digestione e contribuire alla sensazione di sazietà. La presenza di antiossidanti, come i polifenoli, può aiutare a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi. Inoltre, è una valida alternativa per le persone sensibili al glutine, poiché il contenuto è minore rispetto al frumento moderno. Integrare il farro nella dieta può promuovere la salute cardiaca, regolare il peso corporeo e migliorare la salute generale.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà, ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cos’è il farro, una pianta preziosa per la nostra salute

Il farro (Triticum dicoccum) è una pianta cerealicola appartenente alla famiglia delle Poaceae. È un antico cereale coltivato fin dai tempi dell’antica Mesopotamia e dell’antico Egitto. La pianta presenta un’infiorescenza a spiga compatta con piccole spighette contenenti i semi. Esistono due varietà principali di farro: il farro monococco (Triticum monococcum) e il farro dicocco (Triticum dicoccum). Quest’ultimo è più comune e ampiamente coltivato.

Il farro è una pianta rustica e resistente alle avversità climatiche, adattandosi a diverse condizioni di crescita. Le sue caratteristiche lo rendono ideale per la coltivazione in regioni con terreni poveri e dove altre colture potrebbero faticare a crescere.

Oltre a essere utilizzato come alimento per l’uomo, ha anche trovato impiego nella produzione di foraggio per il bestiame. Nel corso degli anni, la coltivazione del farro è stata rivalutata grazie ai suoi numerosi benefici nutrizionali, portando a un rinnovato interesse per questo cereale sano e gustoso.

Proprietà e benefici del farro

Il farro è noto per le sue molteplici proprietà e benefici per la salute. Ecco alcuni esempi:

Ricco di nutrienti : è una fonte eccellente di nutrienti essenziali, tra cui proteine di alta qualità, fibre, vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B6), vitamina E, e minerali come ferro, magnesio, fosforo e zinco;

: è una fonte eccellente di nutrienti essenziali, tra cui proteine di alta qualità, fibre, vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B6), vitamina E, e minerali come ferro, magnesio, fosforo e zinco; Ridotto contenuto di glutine : contiene una forma più antica di glutine rispetto al frumento moderno, il che lo rende una valida opzione per persone con sensibilità al glutine. Tuttavia, non è adatto per coloro che soffrono di celiachia;

: contiene una forma più antica di glutine rispetto al frumento moderno, il che lo rende una valida opzione per persone con sensibilità al glutine. Tuttavia, non è adatto per coloro che soffrono di celiachia; Fibre per la salute digestiva : le fibre presenti nel farro aiutano a migliorare la digestione, promuovendo la regolarità intestinale e riducendo il rischio di stitichezza;

: le fibre presenti nel farro aiutano a migliorare la digestione, promuovendo la regolarità intestinale e riducendo il rischio di stitichezza; Regolazione del glucosio : le fibre possono aiutare a controllare i livelli di zucchero nel sangue, contribuendo a una migliore gestione del diabete, evitando picchi glicemici;

: le fibre possono aiutare a controllare i livelli di zucchero nel sangue, contribuendo a una migliore gestione del diabete, evitando picchi glicemici; Sazietà : è un alimento saziante grazie all’alto contenuto di fibre e proteine, aiuta a ridurre l’appetito e il consumo eccessivo di cibi;

: è un alimento saziante grazie all’alto contenuto di fibre e proteine, aiuta a ridurre l’appetito e il consumo eccessivo di cibi; Fonte di antiossidanti : contiene antiossidanti, come i polifenoli, che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi e a promuovere la salute generale;

: contiene antiossidanti, come i polifenoli, che aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi e a promuovere la salute generale; Benefici per la salute del cuore : consumare farro può contribuire a migliorare la salute del cuore, grazie alla presenza di fibre, nutrienti e composti bioattivi che possono abbassare il colesterolo e ridurre il rischio di malattie cardiache;

: consumare farro può contribuire a migliorare la salute del cuore, grazie alla presenza di fibre, nutrienti e composti bioattivi che possono abbassare il colesterolo e ridurre il rischio di malattie cardiache; Sostenibilità ambientale: la coltivazione richiede meno risorse idriche e meno input chimici rispetto ad alcuni altri cereali, rendendolo una scelta sostenibile per l’ambiente.

Va sottolineato che il farro contiene glutine ed è essenziale consultare un medico o un dietologo prima di includerlo nella propria dieta, specialmente per coloro che soffrono di condizioni legate al glutine.

Valori nutrizionali e calorie

I valori nutrizionali e le calorie associate al farro possono variare leggermente a seconda delle varietà e delle modalità di preparazione. Di seguito i valori medi per 100 grammi di farro crudo:

Calorie: Circa 330 kcal

Carboidrati: Circa 60-65 grammi

Proteine: Circa 12-15 grammi

Grassi: Circa 2-3 grammi

Fibre: Circa 7-8 grammi

Quando il farro viene cotto, il suo peso aumenta poiché assorbe acqua, ma i valori nutrizionali e le calorie rimangono simili per 100 grammi di prodotto cotto.

Il farro, fonte di carboidrati nutrienti

Si ricordi che il farro è un carboidrato. Come cereale, costituisce una fonte di carboidrati principalmente rappresentati da amidi complessi. Questi carboidrati a catena lunga forniscono energia al corpo in modo graduale, aiutando a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e fornendo sazietà. Oltre ai carboidrati, questo alimento contiene anche proteine, grassi sani, fibre, vitamine e minerali essenziali, rendendolo un alimento nutriente e bilanciato. E’ una valida alternativa per coloro che cercano una fonte di carboidrati più nutrienti rispetto a cereali raffinati come il riso bianco o la pasta.

Il farro fa ingrassare?

Ovviamente, il farro non fa ingrassare da solo, ma come per qualsiasi alimento, è importante considerare le quantità e l’equilibrio generale della dieta. Si tratta di un cereale nutriente, ricco di proteine, fibre e altri nutrienti benefici. Grazie alla sua composizione, può contribuire a una sensazione di sazietà e aiutare a controllare l’appetito, evitando così il consumo eccessivo di cibi calorici.

Quanto se ne può consumare, a persona?

La quantità di farro che una persona può consumare dipende da diversi fattori, tra cui le proprie esigenze caloriche individuali, l’età, il livello di attività fisica e gli obiettivi di salute. In generale, una porzione standard di farro cotto è di circa 150 grammi, che apporta circa 200–220 calorie. Questa porzione rappresenta una quantità ragionevole da includere in un pasto come parte di una dieta bilanciata. Tuttavia, il consumo giornaliero totale di questo e di altri alimenti deve essere adeguato alle esigenze caloriche individuali per mantenere un peso sano e soddisfare i fabbisogni nutrizionali personali. Si consiglia di consultare un medico per un’indicazione più precisa sulla quantità adeguata alla situazione specifica.

Intero, perlato, soffiato

Il farro può essere trovato in commercio in diverse forme:

Farro intero : è il tipo integrale, non raffinato e con tutte le sue componenti nutritive intatte. Può essere usato per zuppe, insalate o come sostituto del riso;

: è il tipo integrale, non raffinato e con tutte le sue componenti nutritive intatte. Può essere usato per zuppe, insalate o come sostituto del riso; Farro perlato : è farro a cui è stato rimosso il rivestimento esterno per rendere la cottura più veloce. Può essere utilizzato come il farro intero ma richiede meno tempo di cottura;

: è farro a cui è stato rimosso il rivestimento esterno per rendere la cottura più veloce. Può essere utilizzato come il farro intero ma richiede meno tempo di cottura; Farro spezzato : è rotto in piccoli pezzi. È adatto per minestre e zuppe veloci;

: è rotto in piccoli pezzi. È adatto per minestre e zuppe veloci; Farina : è ottenuta dalla macinazione dei chicchi di farro ed è utilizzata per preparare vari prodotti da forno come pane, pasta e dolci;

: è ottenuta dalla macinazione dei chicchi di farro ed è utilizzata per preparare vari prodotti da forno come pane, pasta e dolci; Farro soffiato: viene sottoposto a un processo di soffiatura, simile al mais soffiato. È un’opzione leggera e croccante, ideale per colazioni o spuntini.

Come cucinare il farro?

Per cucinare il farro, seguite questi semplici passaggi. Prima di tutto, sciacquatelo bene sotto acqua corrente per rimuovere eventuali impurità. Poi, mettetelo in una pentola e aggiungete il doppio della quantità di acqua, ad esempio, se avete 1 tazza di farro, versate 2 tazze di acqua. Portate l’acqua a ebollizione e poi abbassate la fiamma (medio-bassa). Coprite la pentola con un coperchio e cuocete il farro per circa 20-30 minuti o finché risulta tenero ma ancora al dente. Durante la cottura, assicuratevi di mescolare di tanto in tanto per evitare che si attacchi al fondo della pentola. Una volta che è cotto, scolatelo se necessario e servitelo come desiderate.

Potete aggiungere questo gustoso alimento alle vostre insalate, minestre o gustarlo come contorno per piatti principali. E’ molto versatile e può essere arricchito con tanti tipi di verdure, formaggi, noci o altri alimenti a piacimento.