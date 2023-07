Fisico di Harvard: “le sfere metalliche trovate nel Pacifico sono tecnologia aliena”

MeteoWeb

Un eminente astrofisico di Harvard, famoso in tutto il mondo per essere specializzato nella caccia agli alieni, sostiene che delle piccolissime sfere di metallo recuperate dall’Oceano Pacifico il mese scorso siano “parti di tecnologia extraterrestre“. In un’intervista al Daily Beast, il Professor Avi Loeb ha dichiarato che gli oggetti non sarebbero altro che i detriti di una palla di fuoco che nel 2014 ha attraversato il cielo sopra la Papua Nuova Guinea e che, ribattezzata Interstellare Meteor 1, proveniva da un altro sistema stellare.

Grazie ai finanziamenti del milionario americano Charles Hoskinson, il fisico vuole dimostrare che le 50 minuscole sfere recuperate – composte da ferro, magnesio e titanio – sono pezzi del meteorite alieno. “Questa è l’esperienza più emozionante della mia carriera scientifica”, ha detto Loeb in una recente intervista.

Molti scienziati, tuttavia, hanno già espresso dubbi sull’ipotesi e sul fatto che le sfere siano detriti del meteorite del 2014. “È noto da un secolo che se prendi un rastrello magnetico e lo fai scorrere sul fondo dell’oceano, solleverai sferule extraterrestri”, ha detto a WordsSideKick.com Peter Brown, uno specialista di meteoriti dell’Università dell’Ontario occidentale, in Canada, sostenendo che tali detriti si sono accumulati in tutto il mondo sul fondo del mare nel corso di milioni di anni a causa delle meteoriti che hanno lasciato cadere minuscoli frammenti di metallo fuso.

Non è la prima volta che Avi Loeb ipotizza che il sistema solare sia visitato da oggetti di altri pianeti. Cinque anni fa, lui e un altro ricercatore di Harvard, Shmuel Bialy, hanno sostenuto che ‘Oumuamua, un oggetto interstellare passato sulla terra alla fine del 2017, fosse in realtà una sonda aliena autonoma.