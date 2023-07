Altra giornata rovente in Calabria: temperature fino a +42°C

MeteoWeb

La Calabria resta nella morsa del caldo, superando anche oggi la soglia dei +40°C in molte località. Alle 14, a Reggio Calabria, si sono toccati i +41,8°C, secondo i dati della Centrale multirischi di Arpacal. Anche a Crotone si è arrivati a +41°C, così come a Cropalati, in provincia di Cosenza, mentre Soverato, nel Catanzarese, ha registrato +40°C. A peggiorare la situazione, l’umidità, che aumenta la sensazione di calore percepita di alcuni gradi, e il fatto che le temperature restano sopra i +30°C anche di notte. Per quanto riguarda gli altri capoluoghi, si registrano temperature di +39,5°C a Cosenza e +37°C a Catanzaro e Vibo Valentia. In conseguenza del gran caldo, città praticamente deserte e località marine e montane prese d’assalto alla ricerca di un po’ di refrigerio.