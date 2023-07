Eccezionale grandinata a Mantova: gravi danni anche nell’hinterland | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Violenta grandinata nella tarda serata di ieri su Mantova e sull’hinterland cittadino. Centinaia le segnalazioni di gravi danni alle auto parcheggiate in strada, con lunotti e finestrini distrutti. Danneggiate anche muri e finestre delle case, così come molti tetti e impianti fotovoltaici. Particolarmente colpite le zone di Curtatone con le frazioni di San Silvestro, Eremo e Levata. Moltissimi gli interventi da parte dei vigili del fuoco.

Forte grandinata a Mantova, danni anche nell'hinterland

