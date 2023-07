Eccezionale grandinata a Senna Comasco: “valanga di ghiaccio” sfonda la porta di casa, 2 donne travolte | FOTO

MeteoWeb

Fango e grandine hanno sfondato la porta di casa, in fondo a una discesa, a Senna Comasco, travolgendo 2 donne. Una violentissima grandinata ha investito l’area intorno alle 4 di stanotte. Le donne, madre e figlia di 91 e 62 anni, sono state sorprese mentre dormivano dalla valanga di ghiaccio, che ha ucciso il loro cane. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e il 118 che ha trasportato le donne in stato di ipotermia all’ospedale Sant’Anna. La prognosi per la madre, ora al pronto soccorso, è riservata, mentre la figlia, che era in uno stato maggiore di ipotermia, si trova in terapia intensiva.

La grandinata ha causato gravissimi danni in tutta la zona della Brianza Comasca, da Cantù a Inverigo. Sono oltre un centinaio le richieste arrivate ai vigili del fuoco del comando di Como per interventi di soccorso legati al maltempo che ha interessato la fascia di comuni nell’area prevalentemente nel Canturino, Arosio, Senna Comasco, Carugo, Capiago Intimiano. Registrati allagamenti, danni da grandine, piante cadute e detriti sulla sede stradale.

