Travolte da un’ondata di grandine nel Comasco: migliora una delle due donne

MeteoWeb

È ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva, ma sono nettamente migliorate le condizioni della donna di 62 anni che, insieme alla madre di 91 anni, è stata travolta in casa a Senna Comasco da una valanga di grandine e fango che ha sfondato la porta di casa. La donna, ricoverata insieme alla madre per ipotermia all’ospedale Sant’Anna di Como, è stata estubata ed è sveglia e vigile.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: