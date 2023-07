Grecia flagellata da decine di incendi, fiamme anche a Corfù: situazione drammatica | FOTO

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco continuano a lottare per contenere 82 incendi in tutta la Grecia, 64 dei quali sono iniziati oggi, il giorno più caldo dell’estate finora nel Paese. Oltre 450 pompieri e 7 aerei stanno operando mentre gli incendi divampano in tutto il Paese. Di questi, 81 Vigili del Fuoco, 26 veicoli e 3 aerei stanno aiutando le squadre locali a combattere gli incendi selvaggi in Rodi, dove si registra la situazione più grave: gli incendi qui sono stati ripresi anche dal satellite Sentinel 3 del programma Copernicus.

Circa 19.000 persone sono state evacuate da diverse località di Rodi mentre gli incendi hanno bruciato per il sesto giorno, hanno detto le autorità greche. La Polizia locale ha detto che 16.000 persone sono state evacuate via terra e 3.000 via mare da 12 villaggi e diversi hotel. Le autorità hanno affermato che si tratta della “più grande evacuazione da un incendio nel Paese” e fino a questa sera non sono state ordinate ulteriori evacuazioni. Sei persone sono state curate brevemente in un ospedale per problemi respiratori. Una persona che è caduta e si è rotta una gamba durante l’evacuazione di un hotel e una donna incinta sono rimaste ricoverate in ospedale, quest’ultima in buone condizioni, hanno detto le autorità. Numerosi turisti stanno aspettando di tornare a casa dall’aeroporto internazionale di Rodi. Le compagnie di pacchetti turistici TUI e Jet2 hanno cancellato i voli per Rodi.

Dei 64 incendi scoppiati oggi in altre parti del paese, il più grave è stato a Evia, la seconda isola più grande della Grecia, dove le autorità hanno detto ai residenti di quattro villaggi meridionali di evacuare nella città di Karystos, a ovest di dove l’incendio stava avanzando. Il vicegovernatore della Grecia centrale Giorgos Kelaiditis, che si trovava vicino a uno dei villaggi, ha dichiarato all’agenzia statale ANA-MPA che la situazione è difficile: “il fuoco può essere a 2 chilometri di distanza, ma il vento è forte, il fumo denso e l’aria è difficile da respirare”. Il nord di Evia è stato devastato da incendi nell’agosto 2021.

Altri incendi che hanno richiesto evacuazioni sono scoppiati in una zona boschiva sul lato nord-est dell’isola di Corfù e nel nord del Peloponneso, vicino alla città di Aigio. Ordinata l’evacuazione di diversi insediamenti. Il traffico sulla vecchia strada statale Atene-Patrasso, che attraversa la costa, è stato interrotto. Un incendio scoppiato a ovest dell’importante sito archeologico di Epidauro, tra cui un famoso teatro antico, è stato in parte contenuto, hanno detto i Vigili del Fuoco.

Super caldo oggi in Grecia

Un totale di 180 località ha sperimentato temperature di +40°C e oltre. La temperatura più alta, +46,4°C è stata raggiunta nella località balneare di Gytheio, nel sud della Grecia. La relativa tregua dal caldo di lunedì 24 luglio, con massime previste di +38°C, sarà seguita da temperature ancora più elevate a partire da martedì 25. Tuttavia, giovedì 26 dovrebbe il clima diventare significativamente più fresco, con temperature comprese tra +30 e +35°C, ha detto domenica sera il servizio meteorologico del Paese.