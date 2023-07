Grecia, incendi boschivi in Tessaglia: due vittime

MeteoWeb

Due persone sono morte nella regione greca settentrionale della Tessaglia a causa degli incendi boschivi che stanno imperversando in tutto il paese da oltre una settimana: lo ha riferito oggi il servizio antincendio ellenico. Il corpo di una donna è stato trovato in un camper vicino al villaggio di Chorostasi e il corpo di un uomo è stato scoperto in un’area forestale ad Agios Georgios, entrambi situati nella prefettura di Magnesia, hanno detto i vigili del fuoco.

L’incendio è scoppiato in questa regione questa mattina. Ieri, due piloti militari sono morti in un incidente aereo mentre estinguevano le fiamme sull’isola di Eubea. La polizia ha trovato il corpo bruciato di un uomo nella stessa regione. Gravi incendi stanno imperversando in tutta la Grecia: particolarmente pericolosi quelli nell’Attica occidentale vicino alla località balneare di Loutraki, sul Golfo di Corinto, e sull’isola di Rodi, dove la situazione è ancora fuori controllo.

Molte case sono andate a fuoco. Le autorità dell’isola hanno già evacuato circa 19.000 persone dalle aree ad alto rischio, poiché l’incendio continua a diffondersi a causa dei forti venti, con fiamme alte più di 5 metri in alcuni punti.