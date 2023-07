Guide alpine: con caldo allarme frane sui ghiacciai

MeteoWeb

In alta quota, il caldo può rendere instabili rocce, ghiacciai e tratti innevati. Di conseguenza, queste condizione meteorologiche aumentano il rischio di percorrere alcuni itinerari. E’ l’allerta lanciata dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane. “Quando lo zero termico si attesta sui 4.600-4.800 metri come in questi giorni, il rigelo notturno è praticamente assente, l’acqua entra nelle fessure della roccia provocando, a lungo andare, frane e crolli“, spiega Mario Ravello, guida alpina della Valle d’Aosta e geologo. Gli itinerari “di misto“, ovvero con neve, roccia e ghiaccio, sono i più a rischio.