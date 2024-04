Maltempo, tornado anche in Emilia Romagna: diversi vortici nel Ferrarese | FOTO

MeteoWeb

Forte maltempo questo pomeriggio tra Veneto ed Emilia Romagna. In particolare, tra le province di Rovigo e Ferrara sono stati avvistati diversi tornado. Dopo quello di Adria (Rovigo) avvistato intorno alle 13, alle 15 un doppio vortice è apparso nel cielo nella zona di Fiscaglia, in provincia di Ferrara, come dimostrano le foto a corredo dell’articolo. Un Funnel Cloud (o nube ad imbuto), ossia un tentativo di tornado in cui il cono in formazione non tocca il suolo, è stato avvistato a Copparo, sempre nel Ferrarese. Al momento, non sono segnalati danni in zona e non è detto che tutti i vortici avvistati abbiano poi effettivamente toccato terra.

Oltre a questi tornado, i temporali hanno portato anche intense grandinate nel Ferrarese.

