Maltempo Veneto, possibile tornado ad Adria | FOTO

Il maltempo continua a colpire il Veneto. Oltre alle abbondanti nevicate registrate in montagna, oggi si è verificato anche un possibile tornado ad Adria, in provincia di Rovigo. Come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto, il vortice è stato molto pronunciato. Non sappiamo con certezza se abbia toccato terra o se si sia trattato solo di un “Funnel Cloud” (o nube ad imbuto), ossia un tentativo di tornado in cui il cono in formazione non tocca il suolo.

Mentre sulle Dolomiti si raggiungono i 40cm di neve, anche le piogge stanno cadendo con insistenza sulla regione. Tra i dati pluviometrici più significativi della giornata fino a questo punto, segnaliamo 28mm a San Pietro di Barbozza, 24mm a Celarda, 22mm a Combai, Cison di Valmarino, 20mm a Cavallino-Treporti, Vittorio Veneto, 16mm a Feltre.

