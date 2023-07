Incendi a Rodi, Vathrakogiannis (vigili del fuoco:) “i roghi sono appiccati da mani umane”

MeteoWeb

L’incubo degli incendi di Rodi è diventato la più grande evacuazione degli incendi nella storia greca. Ben 19.000 persone sono state costrette a fuggire da villaggi e alberghi. Le aziende turistiche TUI e Jet2 hanno cancellato tutti i voli per Rodi, poiché la popolare destinazione turistica è stata colpita da incendi, costringendo migliaia di turisti a fuggire. La Grecia ha lanciato avvertimenti sui rischi di incendi estremi nelle aree di Attica, Evia, Beozia, Corinthia, Ilia, Argolide, Messinia e Rodi. Il servizio di Protezione civile dell’Unione europea ha schierato 450 vigili del fuoco e 7 aerei per assistere la Grecia contro gli incendi boschivi divampati nel Paese. Gli aiuti sono arrivati finora da: Bulgaria, Croazia, Francia, Italia, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia.

Lo stato dei fatti dell’emergenza incendi a Rodi

Il giornalista di Radio Popolare, Massimo Alberti, che si trova in vacanza a Rodi, l’isola greca in fiamme ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di una mano, l’incendio si sta allargando rapidamente verso Nord. Facciamo un appello alle autorità italiane: servono altri voli, in settimana sono pochi e non si trovano i biglietti. Il fuoco potrebbe avvicinarsi ai centri abitati, la situazione inizia a non essere più così serena per molte migliaia di connazionali. Potrebbe peggiorare“.

Ma alcuni vigili del fuoco credono che gli incendi che avvolgono l’isola – che ha avuto inizio cinque giorni fa – potrebbe essere stato avviati di proposito, affermando che “gli incendi vengono appiccati da mani umane.” Lo ha dichiarato Vassilis Vathrakogiannis dei vigili del Fuoco di Rodi ha detto a The Mirror.