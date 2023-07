Incendi nel Nord dell’Algeria: si contano 15 morti e 26 feriti

MeteoWeb

A causa degli incendi boschivi in diverse province del nord dell’Algeria sono morte 15 persone rimaste uccise e 26 sono rimaste ferite, mentre altre 1.500 sono state evacuate. Lo ha reso noto in un comunicato del Ministero degli Interni algerino, indicando che la scorsa notte sono divampati 97 Incendi in 16 province e alcuni si sono estesi a piccoli centri. La nota aggiunge che i maggiori incendi sono stati registrati nelle wilaya di Bouira, Bejaia (centro) e Jijel (est).