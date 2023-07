MeteoWeb

Un’anziana, in precarie condizioni di salute, è morta nel Palermitano perché gli operatori del 118, a causa degli incendi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. La donna 88enne ieri aveva la febbre alta, ma i soccorritori, per il grosso rogo divampato nella zona di San Martino delle Scale, non sono riusciti a raggiungere la sua abitazione.