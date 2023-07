Incendi Grecia: revocato lo stato di emergenza a Rodi

MeteoWeb

Migliora la situazione degli incendi in Grecia e a Rodi è stato revocato lo stato d’emergenza. Lo comunica sul proprio portale la Protezione Civile greca. “Si comunica che è stato revocato lo stato d’emergenza a Rodi” proclamato “a causa degli incendi boschivi che hanno colpito l’isola nei giorni scorsi“, riporta una nota. “Residenti e visitatori hanno già ricevuto le opportune notifiche dal Numero di Emergenza Europeo 112 per rientrare in sicurezza nei propri luoghi di residenza. La Protezione Civile rimane in allerta ed è pronta a intervenire a Rodi“, conclude la nota.