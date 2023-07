Long Covid: scoperto il gene che causa questa condizione

MeteoWeb

Alcuni ricercatori hanno realizzato uno studio su migliaia di pazienti e hanno individuato il gene che si ritiene legato alla condizione patologica del Long Covid. E’ la prima ricerca sui fattori di rischio genetici per questa sindrome e lo studio è stato pubblicato sulla rivista “Nature“. La ricerca riguarda in particolare una sequenza di DNA vicino a un gene chiamato “Foxp4“, attivo nei polmoni e in alcune cellule immunitarie e i dati sono stati raccolti da 6.450 persone affette da Long Covid in 16 paesi.

Gli studiosi si auspicano che questa ricerca possa essere solo l’inizio. Il Long Covid è un disturbo complesso che comprende circa 200 sintomi, tra cui grave affaticamento, dolore ai nervi e difficoltà di concentrazione e memoria. Il ricercatore di bioinformatica medica all’Università di Edimburgo, nel Regno Unito, Chris Ponting ha dichiarato al riguardo: “È molto importante che studi di questo tipo vengano condotti“. Il gene Foxp4 che potrebbe essere legato al Long Covid

Stéphanie Longet, immunologa dell’Università Jean Monnet di Saint-Étienne, in Francia ha sperimentato in prima persone questa sindrome e ha affermato che questi risultati rappresentano i “primi passi” per comprendere le cause di questa condizione sintomatologica dopo l’infezione del Covid-19. Per più di tre anni, l’iniziativa globale Covid-19 Host Genetics ha cercato sequenze di DNA associate al rischio di sviluppare una forma grave di Covid. Questa analisi sperimentale si è concentrata sui geni coinvolti nel sistema immunitario e nel consentire al virus Sars-CoV-2 di entrare nelle cellule.

Hugo Zeberg, genetista del Karolinska Institutet di Stoccolma e autore principale del preprint ha sostenuto che lo studio sul Long Covid è uno spin-off di quello sforzo. I dati raccolti sono stati raccolti da 24 studi che hanno coinvolto un totale di quasi 6.500 persone con diagnosi di Long Covid, e hanno riguardato più di un milione di altri partecipanti che hanno svolto il ruolo di controllo.

In un’analisi che ha combinato i dati di 11 di questi studi, i ricercatori hanno trovato una particolare regione del genoma associata a probabilità circa 1,6 volte superiori di sviluppare Long Covid. Quel segmento di DNA è vicino a un gene chiamato Foxp4, che è attivo nei polmoni e in altri organi. La variante legata al Long Covid è anche associata a una maggiore espressione di Foxp4 nelle cellule polmonari. E ricerche precedenti avevano collegato lo stesso gene a un aumento del rischio di un’infezione grave di Covid. Ma, osserva Zeberg, “questa variante ha un impatto molto più forte sul Long Covid rispetto al suo impatto sulla gravità“.