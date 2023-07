La Luna danza con 5 pianeti a luglio: spettacolo visibile a occhio nudo

MeteoWeb

All’inizio di luglio, la Luna passerà vicino ai 3 pianeti del Sistema Solare interno, e ai 2 pianeti più grandi che orbitano attorno al Sole. Innanzitutto, i giganti gassosi Saturno e Giove saranno visibili vicino al nostro satellite prima dell’alba all’inizio del mese. Successivamente, Mercurio, Venere e Marte brilleranno vicino a una falce di Luna dopo il tramonto. Tutti e 5 i pianeti e la Luna saranno facilmente visibili ad occhio nudo da qualsiasi parte del mondo con cieli sereni. Tuttavia, un buon binocolo o un piccolo telescopio miglioreranno la visuale.

Come vedere la danza della Luna con i 5 pianeti

La prima congiunzione (un evento celeste in cui due oggetti appaiono vicini nel cielo notturno), che avrà per protagonisti la Luna e un pianeta avverrà il 7 luglio, quando una Luna gibbosa calante illuminata all’80% sarà visibile appena sotto Saturno. I 2 oggetti sorgeranno nel cielo notturno sudorientale al mattino presto e saranno visibili fino all’alba.

L’11 luglio, una Luna gibbosa calante illuminata al 37%, posizionata leggermente sopra Giove, sorgerà a Est a tarda notte. La mattina seguente, la Luna sarà calata al 27% di illuminazione e sarà visibile appena sotto Giove.

Mercurio, Venere e Marte – gli altri 3 pianeti rocciosi del Sistema Solare – saranno strettamente raggruppati con una sottile falce di Luna gibbosa crescente nel cielo notturno occidentale in prima serata dal 19 luglio al 21 luglio.

Poiché la falce di Luna sarà illuminata a malapena al 5% il 19 luglio, questa sarà la notte più difficile per vederla vicino ai pianeti rocciosi. Ciò sarà vero anche per Mercurio, che sarà molto basso all’orizzonte. Tuttavia, Venere sarà evidente accanto alla Luna crescente, mentre Marte sarà facilmente visibile al di sopra. Non confondete Marte con Regolo, la stella più luminosa della costellazione del Leone, che si troverà tra Venere e Marte. Usate il binocolo, trovate una visuale chiara verso l’orizzonte occidentale e iniziate a guardare il cielo circa 35 minuti dopo il tramonto, riporta When The Curves Line Up, sito gestito dall’astronomo Jeffrey Hunt.

Il 20 luglio, il 54° anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11, la falce di Luna sarà molto più facile da vedere. Oltre ad essere illuminata al 10%, sarà salita più in alto e brillerà accanto a Marte, appena sopra Venere. Mercurio rimarrà basso sull’orizzonte Ovest-Nord/Ovest. Mentre osservate il trio di pianeti, cercate il “bagliore di Da Vinci” sul lembo oscuro della Luna. Chiamato anche Earthshine, il fenomeno è causato dalla luce solare riflessa dagli oceani, dalle nuvole e dal ghiaccio della Terra.

La sera seguente, il 21 luglio, una falce di luna illuminata al 16% apparirà ancora più in alto sopra l’orizzonte occidentale, allineata con Marte e Venere. Mercurio sarà a destra di Venere.

Nelle notti successive, la Luna lascerà la scena e salirà più in alto nel cielo dopo il tramonto, con Venere che sprofonderà nel bagliore del Sole mentre Mercurio continuerà a salire sopra di esso. Il 28 luglio, secondo l’Adler Planetarium, Mercurio risplenderà a un decimo di grado da Regolo al crepuscolo. Sarà essere uno spettacolo mozzafiato, anche a occhio nudo.