Maltempo Croazia: allerta massima in alcune zone, Zagabria inclusa

MeteoWeb

Il centro europeo Estofex ha lanciato una severa allerta maltempo sui Balcani, già colpiti, al pari dell’Italia, da fenomeni violenti nei giorni scorsi. Alla luce delle previsioni, le autorità della Croazia hanno emesso allerta rossa per le zone di Istria, Quarnero, Gospic, Karlovac e Zagabria. Nel resto del Paese, è ancora in vigore l’allerta arancione. Il maltempo sta raggiungendo la Croazia attraverso la Slovenia, che a sua volta è stata colpita dal maltempo che ha provocato ingenti danni in Lombardia.