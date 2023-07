Allerta Meteo, clamoroso bollettino Estofex: “maltempo estremo, al Nord Italia livello massimo di allarme”

MeteoWeb

Violenta ondata di maltempo in arrivo al Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi venerdì 21 luglio fino alle 8 di domani, sabato 22 luglio. In dettaglio, un livello 3 è stato emesso per il Nord Italia per grandine da molto grande a gigante e forti raffiche di vento. Un livello 2 è stato emesso per la fascia dall’Italia settentrionale alla Romania occidentale principalmente per grandine da grande a molto grande e forti raffiche di vento e, in misura minore, per tornado, specialmente in Slovenia. Un livello 1 è stato previsto per la zona dalla Germania meridionale alla Repubblica Ceca e alla Polonia principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. È stato emesso un livello 2 per l’estremo Nord/Est della Spagna, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti precipitazioni e forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato emesso per l’Ucraina orientale e l’Ovest della Russia principalmente per forti raffiche di vento e in misura minore per tornado.

Il bollettino riporta che un profondo vortice ciclonico staziona sul Mare di Norvegia con un forte flusso medio-troposferico che si estende dall’Iberia attraverso gran parte dell’Europa meridionale e centrale, evidenziando possibile forte maltempo a Sud e Sud/Est delle Alpi.

Per quanto riguarda l’Italia, tempeste sono in corso sulle Alpi settentrionali dalle 9 circa. Le osservazioni della superficie dalle 8 mostrano masse d’aria già molto calde con punti di rugiada compresi tra +18°C e +22°C nell’area. Fondamentalmente, sottolinea il bollettino Estofex, tutti i modelli concordano su un ambiente favorevole per una convezione intensa e ben organizzata. Sono attese condizioni favorevoli per la formazione di numerose supercelle isolate. Analogamente ai giorni precedenti, rappresenteranno il rischio di grandine da molto grande a forse anche gigante e forti raffiche di vento.

