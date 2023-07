Maltempo, supercella flagella Mantova e Ferrara: grandine enorme e tempeste di fulmini | FOTO

MeteoWeb

Una supercella ha flagellato nella notte la zona tra basso Bresciano, Mantovano e Ferrarese con grandine di grosse dimensioni, fino a 10 cm di diametro. Chicchi grandi come palline da tennis sono stati segnalati in particolare tra Porto Mantovano, Marmirolo, Ostiglia e Sermide. Tantissime le fulminazioni all’alba.

“Su Borgo Mantovano la Municipalità più colpita è stata quella di Pieve di Coriano. Diverse auto distrutte dalla grandine e tetti danneggiati. Cadute alcune piante,” ha affermato il sindaco Albero Borsari.

Il temporale notturno a supercella è transitato sul Mantovano nordorientale tra le 4 e le 05:30, partendo dal Garda, deviando verso Sud/Est, entrando poi nel Ferrarese. Il temporale a supercella, è tra le tipologie più severe che possono formarsi in Italia. Al suo interno è caratterizzato dalla presenza di un Mesociclone, ossia un piccolo centro di bassa pressione (in rotazione).

Diversi e pesanti i danni segnalati, tra cui, nel Ferrarese, a Bondeno, Pilastri e Vigarano Mainarda. La grandine è arrivata a rompere i cristalli delle auto.

