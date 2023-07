Forte maltempo nella notte tra Emilia-Romagna e Lombardia: allagamenti e grandinate, 82 mm nel Comasco | FOTO

MeteoWeb

Intense precipitazioni e conseguenti danni e disagi hanno colpito nelle scorse ore il Nord Italia, in particolare Emilia–Romagna e Lombardia. Registrati picchi di 82 mm a Mariano Comense (CO), 52 mm a Seregno (MB), 35 mm a Capiago Intimiano (CO). Dopo la forte pioggia che ieri sera si è abbattuta sulla provincia di Modena e nella notte in quella di Ferrara, al momento la situazione meteo è migliorata, ma prosegue il lavoro dei vigili del fuoco su entrambi i territori: sono 80 gli interventi eseguiti finora nel Modenese per allagamenti, danni d’acqua, alberi caduti o pericolanti, tetti divelti. Le zone più colpite sono quelle di Castelfranco Emilia, San Cesario e Nonantola. Risultano 40 gli interventi svolti nella provincia estense per alberi abbattuti e allagamenti diffusi: squadre locali tutt’ora all’opera, supportate da rinforzi giunti dal comando di Verona.

Il maltempo non ha risparmiato la Lombardia: un centinaio le richieste arrivate ai vigili del fuoco del comando di Como per interventi di soccorso legati alle avverse condizioni meteo che hanno interessato la fascia di comuni nell’area nel Canturino, Arosio, Senna Comasco, Carugo, Capiago Intimiano. Segnalati allagamenti, danni da grandine, piante cadute e detriti sulla sede stradale. Cinquanta interventi sono stati effettuati dalle 5 del mattino e altrettanti verranno effettuati stamani.

Un forte temporale si è abbattuto in Brianza, con pioggia battente per oltre un’ora. La perturbazione si è intensificata intorno alle 4 facendo scattare decine di allarmi di appartamenti e auto. La pioggia ha allagato strade e innescati cali di tensione. Oltre quaranta le richieste di soccorso arrivate alla centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco, in particolare per allagamenti a Giussano, Seregno e Verano Brianza. Al momento non si registrano feriti.

