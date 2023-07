Maltempo estremo, grandinata in Veneto: un ferito e gravi danni a tetti e auto, pesante bilancio a Verona

MeteoWeb

Un giovane di 16 anni è stato colpito da un ramo a Zimella (Verona), 7 i ricoveri di persone ferite, e 27 soccorsi dal Suem 118: è il bilancio di una forte grandinata in Veneto, in particolare nella provincia di Verona. “La grandine ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani,” ha reso noto il presidente Zaia. “In campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. Le linee ferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova“. Lo Stato di Emergenza Regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle nuove perturbazioni. Intensa grandinata anche a Campagna Lupia (VE), con potenti raffiche di vento e conseguenti danni.

