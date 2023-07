Maltempo, al Nord Italia fenomeni apocalittici: a Pordenone il chicco di grandine più grande mai caduto in Europa | VIDEO SHOCK

MeteoWeb

E’ di almeno due morti e centinaia di feriti il bilancio ancora provvisorio dell’ondata di maltempo che da ieri sta colpendo il Nord Italia con fenomeni meteo apocalittici. I danni non sono stati provocati da trombe d’aria, ma da supercelle temporalesche degne per violenza di quelle delle grandi pianure americane. In Lombardia e in modo particolare a Milano, la città più colpita in pieno centro (fortunatamente in piena notte, altrimenti sarebbe stata una carneficina umana!), il vento ha raggiunto 108km/h a San Siro, 103mm a Passarera di Capergnanica, 90mm a Settimo Milanese, 89km/h a Corsico Parco Sud e a Rovagnasco di Segrate. In pochi minuti sono caduti 44mm di pioggia a Milano Cadorna e 39mm a San Siro, dove la temperatura è crollata addirittura a +16°C.

Ma a determinare i danni più seri è stata la grandine, che è caduta copiosa e violentissima su tutto il Nord Italia, da Torino (in modo particolare Ciriè) passando per Novara (Trecate) fino a Monza e poi al Nord/Est, dove ha provocato danni gravissimi in Friuli Venezia Giulia tra Pordenone e Udine (vedi fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo).

Adesso, mentre il Sud Italia sta vivendo le ultime ore di grande caldo, al Nord abbiamo ampie schiarite nei settori occidentali ben evidenziate dalle immagini satellitari dove emerge bene anche il fronte freddo che si muove verso Sud nel Tirreno determinando l’atteso agognato calo termico:

Tornando al maltempo del Nord, sono davvero impressionanti i video che arrivano dal Nord/Est dove abbiamo avuto nubi spaventose, supercelle impressionanti e Shelf Cloud imponenti, anche se le immagini più sconvolgenti sono quelli della grandinata nella Laguna di Venezia ripresa dal battello:

Maltempo, incredibile grandinata sulla laguna veneta ripresa da un battello

Maltempo, impressionante Shelf Cloud in Friuli Venezia Giulia

Maltempo, il furioso temporale di Verona con un'imponente Shelf Cloud

A Pordenone il chicco più grande mai documentato della storia d’Europa

Abbiamo già scritto che l’elemento caratteristico di quest’ondata di maltempo: la grandine. In Friuli Venezia Giulia ha provocato danni enormi, come possiamo osservare nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo. Ma a Tiezzo, frazione del comune di Azzano Decimo, vicino Pordenone, nella notte è caduto quello che è il chicco di grandine più grande mai documentato nella storia d’Europa. A fotografarlo è stata Marilena Tonin, mentre lo staff di Tornado in Italia lo ha misurato confrontandolo con lo sgrassatore documentando come abbia raggiunto i 20cm di lunghezza sull’asse più lungo. Mai in Europa era stato documentato un chicco di grandine così grande. Si tratta di un chicco dal peso superiore a un chilogrammo, che cade con una velocità superiore a 150km/h: così si possono spiegare i danni documentati dalle immagini a corredo dell’articolo.

