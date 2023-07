Allerta Meteo, ultime ore di caldo al Sud: da stasera cambia tutto, domani violenta burrasca di maltempo

MeteoWeb

Il Sud Italia sta vivendo un’altra giornata di fuoco per il caldo africano che in alcune zone è anche più intenso rispetto ai giorni scorsi. Le temperature sono già diminuite soltanto in Sardegna, mentre il resto del Sud è ancora avvolto dalla bolla di caldo africano che sta determinando temperature roventi, dopo le minime incredibili della notte e gli otto record di caldo battuti ieri. Alle ore 12:00 abbiamo +45°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Riposto, Patti e Torregrotta, +44°C a Palermo, Acitrezza, Termini Imerese, Piraino e Nunziata di Mascali, +43°C a Catania, Reggio Calabria, Lentini, Augusta, Giarre, Cefalù, Brolo e Calatabiano, +42°C a Bari, Acireale, Capo d’Orlando, Lamezia Terme, Noto, Fiumedinisi, Paternò e Molfetta, +41°C a Messina, Siracusa, Ragusa, Francofonte, Scilla, Palo del Colle e Bitonto, +40°C a Foggia, Cosenza, Crotone, Zafferana Etnea, Valenzano, Squinzano, Salice Salentino, Terlizzi, Bitetto e Rutigliano, +39°C a Lecce, Brindisi, Trapani, Caltanissetta, Caltagirone, Veglie, Belpasso e Sant’Anonio Abate, +38°C a Catanzaro, Boscotrecase e Boscoreale.

Sono temperature davvero clamorose, che nelle prossime ore aumenteranno ancora determinando picchi eccezionali nel primo pomeriggio in Sicilia, Calabria e Basilicata, come possiamo osservare nella mappa di seguito (attenzione a possibili valori di oltre +47°C!):

Il caldo, però, ha ormai le ore contate: la grande ondata di calore che ha caratterizzato gli ultimi dieci giorni si concluderà questa sera. Nella notte le temperature crolleranno rapidamente e arriverà una forte burrasca di maestrale, che oltre a riportare il fresco continuerà per tutta la giornata di domani imperversando con raffiche ad 80km/h su tutto il Sud, riportando il maltempo anche al meridione. Attenzione al forte vento tra Sardegna, Sicilia, Calabria e Golfo di Taranto con possibili raffiche di 100km/h e mare in tempesta (forti mareggiate attese in modo particolare sul basso Tirreno):

La burrasca sarà accompagnata anche da qualche temporale. Nella tarda notte e all’alba di domani, mercoledì 26 luglio, avremo piogge sparse proprio nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, con qualche temporale anche intenso in modo particolare tra le isole Eolie e lo Stretto di Messina:

