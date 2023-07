Caldo, temperature incredibili al Sud: +48°C a Siracusa, +46°C a Catania, +44°C a Bari | DATI LIVE

MeteoWeb

Caldo esagerato anche oggi al Sud Italia, in modo particolare in Sicilia, ma anche in Calabria, Puglia e Basilicata. Reggio Calabria ha superato i +43°C sfiorando il suo record storico di luglio 1998, che è di +44°C e però resiste (non è stato raggiunto), ma i valori più elevati sono quelli della Sicilia con picchi di oltre +45°C molto diffusi in varie località e un valore massimo di +47,6°C a Siracusa, stavolta nel centro storico della città (a differenza del record europeo di agosto 2021 quando a raggiungere i +48,8°C era stata la stazione meteo di Floridia, nell’entroterra).

Di seguito tutti i dati di temperature superiori ai +40°C raggiunti oggi in Italia, fino al momento:

+48°C a Siracusa

a Siracusa +46°C a Catania, Termini Imerese, Lentini, Augusta, Calatabiano, Acitrezza, Riposto, Patti e Falcone

a Catania, Termini Imerese, Lentini, Augusta, Calatabiano, Acitrezza, Riposto, Patti e Falcone +45°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Fiumedinisi, Torregrotta e Piraino

a Barcellona Pozzo di Gotto, Fiumedinisi, Torregrotta e Piraino +44°C a Palermo, Bari, Molfetta, Giarre, Cefalù Francofonte

a Palermo, Bari, Molfetta, Giarre, Cefalù Francofonte +43°C a Reggio Calabria, Bisceglie, Bitetto, Valenzano, Acireale e Rosarno

a Reggio Calabria, Bisceglie, Bitetto, Valenzano, Acireale e Rosarno +42°C a Foggia, Lecce, Barletta, Lucera, Manfredonia, Galatina, Cavallino, Rutigliano, Bitonto, Terlizzi, Crotone, Lamezia Terme, Scilla, Modica, Caltagirone, Pisticci e Garaguso

a Foggia, Lecce, Barletta, Lucera, Manfredonia, Galatina, Cavallino, Rutigliano, Bitonto, Terlizzi, Crotone, Lamezia Terme, Scilla, Modica, Caltagirone, Pisticci e Garaguso +41°C a Messina, Cosenza, Vieste, Cerignola, Squinzano, Nardò, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Palazzolo Acreide, Castellammare del Golfo, Partinico e Mussomeli

a Messina, Cosenza, Vieste, Cerignola, Squinzano, Nardò, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Palazzolo Acreide, Castellammare del Golfo, Partinico e Mussomeli +40°C a Brindisi, Caltanissetta, Termoli, Piazza Armerina e Linguaglossa

