Maltempo, temporali in Friuli Venezia Giulia: danni e persone soccorse in barca

Nel pomeriggio di oggi, un forte temporale ha colpito i territori della bassa friulana, di Gorizia e Trieste. Immediatamente le sale operative dei tre comandi dei Vigili del Fuoco interessati da questo maltempo hanno ricevuto numerose chiamate con richieste di aiuto per caduta alberi, rami e manufatti in genere. I Vigili del Fuoco del comando di Udine, che avevano quasi terminato gli interventi per maltempo che ha colpito il territorio di competenza, a più riprese, nell’ultima settimana, hanno ricevuto in pochi minuti una trentina di chiamate che al momento, anche se con minor intensità, continuano a giungere alla sala operativa. I pompieri friulani nella giornata odierna hanno portato a termine una trentina d’interventi ma ci sono ancora una decina di soccorsi da concludere.

Nel Goriziano le zone più colpite sono Monfalcone e Grado. Una decina sono le richieste ancora da gestire dai pompieri isontini mentre una ventina sono gli interventi già eseguiti tra i quali si segnalano un grosso albero caduto appoggiandosi ad una casa a Staranzano e il soccorso di un’imbarcazione in avaria, con tre persone a bordo, all’interno della Laguna di Grado. A Trieste sono giunte una cinquantina di richieste, metà delle quali già soddisfatte. Il personale del comando Vigili del fuoco di Pordenone oggi ha ricevuto solo 5 richieste dovute al maltempo ma sta ultimando la coda delle chiamate dei giorni scorsi, in particolare nelle zone di Claut e Maniago, per la messa in sicurezza di coperture e tetti danneggiati.

