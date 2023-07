Maltempo Lombardia, fulmine cade su un albero a Colico: gravemente feriti due 16enni

MeteoWeb

Il maltempo estremo che sta flagellando il Nord non è solo responsabile di danni e disagi diffusi, ma ha anche provocato dei feriti. A Colico, sul Lago di Lecco, un fulmine è caduto su un albero, colpendo anche alcune persone che si erano rifugiate sotto la pianta nel corso di un temporale. Un giovane di 16 anni è stato colpito dalla saetta al torace, provocandosi ustioni di secondo grado. Il ragazzo è attualmente ricoverato in codice rosso all’ospedale di Gravedona. Un suo coetaneo ha invece rimediato un trauma cranico a causa della caduta dell’albero ed è attualmente ricoverato, anch’esso in codice rosso, al nosocomio di Lecco. Altri due ragazzi che erano con loro non hanno avuto bisogno di cure mediche. Sul luogo sono intervenute due automediche, due ambulanze, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: