Maltempo Piemonte, così la grandinata monstre di ieri ha distrutto i raccolti di uva e nocciole | FOTO

Un’eccezionale grandinata, con chicchi di dimensioni davvero impressionanti (foto nella gellery), si è abbattuta ieri pomeriggio in Piemonte, su vaste zone delle Langhe, Monferrato e Roero, tra Cuneese e Astigiano, nel Torinese e nell’Alessandrino. Gravissimi i danni all’agricoltura, in particolare al raccolto di nocciole e uva. La ricognizione dei tecnici di Arpa regionale ha stabilito che risultano colpite in maniera particolare le località di Santena, Poirino e Pralormo, nel Torinese, Cisterna d’Asti, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, Serole e Roccaverano nell’Astigiano, Montà, Santo Stefano Roero, Moltaldo Roero, Canale, Castellinando d’Alba, Priocca, Vezza d’Alba, Castagnito, Guarene, Piobesi d’Alba, Corneliano d’Alba, Barbaresco, Neive, Alba, Treiso, Mango, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Trezzo Tinella, Castino, Cortemilia nel Cuneese, e Spigno Monferrato, nell’Alessandrino. Sono arrivate “segnalazioni di chicchi grandi come palline da tennis e di ingenti danni alle coltivazioni,” hanno affermato spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa. “Abbiamo già attivato tutte le procedure per la richiesta dello stato di calamità perché i danni sono enormi e gli agricoltori dovranno essere risarciti“.

