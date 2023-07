Maltempo, disastro nella notte al Nord: grandine grossa in Friuli Venezia Giulia e Lombardia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È un’altra notte di maltempo estremo al Nord. Una supercella è in atto in Lombardia, tra le province di Bergamo e Brescia, dopo aver scaricato grandine grande come palle da tennis nella provincia di Monza e Brianza. Grandine grossa anche ad Uboldo, in provincia di Varese, e a Legnano, nel Milanese. Forti venti e grandine di medie dimensioni hanno colpito anche le province di Varese, Como e Lecco. Effetti del maltempo si registrano a Mariano Comense (Como), a Sovico, Cesano Maderno e Seveso (Monza), così come a Seregno (Monza), dove si registrano interruzioni di corrente in diverse zone della città.

Intensa grandinata a Saronno

Un’altra supercella ha interessato il Friuli Venezia Giulia, provocando anche qui grandine enorme. Incredibili le immagini che arrivano da Palmanova, nell’Udinese, e Romans d’Isonzo, nel Goriziano, con pezzi di ghiaccio grossi come arance cadute dal cielo come proiettili (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Si aggiunge devastazione in queste regioni del Nord Italia colpite ripetutamente negli ultimi giorni da grandine grossa: ancora danni alle auto, agli esterni delle case, agli oggetti.

La supercella ad ovest di Pordenone

Altri forti temporali sono in atto nel nord del Veneto, nelle zone vicino al confine con il Trentino e nel nord del Friuli Venezia Giulia.

