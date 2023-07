Maltempo, notte da incubo in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia: “apocalisse” a Milano, “era la fine del mondo” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una nuova violenta ondata di maltempo ha colpito il Nord Italia nella notte: Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia sono state bersagliate da intensi nubifragi con grandinate e downburst estremi. Un fortissimo temporale, accompagnato da fulmini e intense raffiche di vento, ha colpito Milano e una buona parte della Brianza e della zona settentrionale della Lombardia intorno alle 4 di notte.

Un fenomeno accompagnato, in alcune zone, anche da grandinate. Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco. “L’apocalisse“, “la fine del mondo“, “mai vista una cosa del genere“, si legge nei post su Twitter, dove in molti hanno anche segnalato blackout in diversi punti della città.

Sul suo profilo Facebook l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune ha scritto in tempo reale: “Temporale molto forte alle 4. Pioggia di circa 30mm/h con punta massima 39mm/h in piazza Sicilia. Ora passato completamente. Molti danni, alberi caduti, allagamenti, danneggiamenti a tetti. Impegno massimo di Vvf e sistema Protezione civile, affaticato da un intenso lavoro continuo da venerdì“.

Maltempo Milano, le immagini da Via Ripamonti

Nel capoluogo lombardo è stata una notte da incubo, tra case allagate e alberi sradicati, fischi del vento, pioggia e grandine. La violenza con cui il maltempo ha colpito Milano e altre zone della Lombardia era stato previsto ma ha spaventato i cittadini per la violenza inaudita.

Nubifragio a Milano, le immagini da zona Porta Nuova

Violento nubifragio, paura nella notte a Milano

Linee ferroviarie sospese e altre limitate a Monza, dove ieri in serata e questa notte il maltempo ha continuato a flagellare il capoluogo di provincia e i comuni limitrofi. Trenord ha comunicato la necessità di sospendere fino a nuova comunicazione alcune tratte, per permettere a Rfi di ripristinare la linea. La nuova tempesta che ieri sera si è abbattuta sulla Lombardia ha provocato nuove interruzioni di linea, tanto che a Monza i passeggeri di un convoglio Trenord sono stati fatti scendere e dirottati su altre stazioni, dopo essere stati soccorsi, a causa di un guasto elettrico che ha bloccato nuovamente la linea. A partire dalle 22 sono limitate o bloccate le linee Como-Seregno-Milano, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, Lecco-Molteno-Monza-Milano, Bergamo-Carnate-Milano, Saronno-Seregno-Milano-Albairate, Lecco-Carnate-Milano.

L’ondata di maltempo che ha colpito Milano e gran parte della Lombardia ha interessato anche la provincia di Pavia. La notte scorsa, verso le 4 un vento fortissimo, seguito da una pioggia battente, ha creato forti disagi nel Pavese. La zona più coinvolta è stata quella della Lomellina, in particolare nell’area tra Vigevano e Mortara. Nella città ducale i vigili del fuoco stanno intervenendo per rimuovere numerosi alberi abbattuti dalla raffiche fortissime. Diverse strade, a Vigevano così come fuori città, risultano al momento impraticabili. Anche Pavia è stata coinvolta, ma con danni più contenuti. Più colpita invece la zona del Pavese, attorno al comune di Giussago.

Dalle 21 di ieri sera alla mezzanotte sono circa 200 le segnalazioni giunte alla sala operativa del comando dei vigili del Fuoco di Como a causa del maltempo che ha investito la regione. Nel giro di 3 ore sono stati effettuati 60 interventi di soccorso tecnico urgente per taglio piante, rimozioni parti pericolanti e messa in sicurezza tetti danneggiati prevalentemente nei comuni di Turate, Rovellasca e Rovello Porro.

Forti temporali hanno colpito nella notte il Nord del Veneto, nelle zone vicino al confine con il Trentino, e nel Nord del Friuli Venezia Giulia. Grandine grossa anche nel Veronese, come a Pescantina; colpita tutta la fascia del basso Garda. Sono oltre 900 le chiamate giunte, nel corso della notte, al 112, Numero unico per le emergenza Fvg, dirottate ai Vigili del fuoco, legate al maltempo nelle province di Pordenone, Udine e Gorizia. Le richieste principali riguardano la caduta di alberi, cartelloni, ma anche il parziale scoperchiamento di alcuni stabili e la distruzione di centinaia di parabrezza di auto colpiti da chicchi di grandine di dimensioni eccezionali, in taluni casi anche di dieci centimetri di diametro. Alcune persone che si trovavano nell’abitacolo delle auto rimaste bloccate durante il fortunale sono state medicate per le ferite riportate dopo che i giganteschi chicchi di grandine hanno sfondato i parabrezza: nessuno, comunque, è stato ricoverato. Nel bilancio ci sono anche 4 feriti: persone che sono scivolate mentre stavano ispezionando le proprie abitazioni per verificare i danni da maltempo.

Un giovane di 16 anni è stato colpito da un ramo a Zimella (Verona), 7 i ricoveri di persone ferite, e 27 soccorsi dal Suem 118: è il bilancio di una forte grandinata in Veneto, in particolare nella provincia di Verona. “La grandine ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani,” ha reso noto il presidente Zaia. “In campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. Le linee ferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova“. Lo Stato di Emergenza Regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle nuove perturbazioni. Intensa grandinata anche a Campagna Lupia (VE), con potenti raffiche di vento e conseguenti danni.

Intensa grandinata a Saronno

Disastro in Friuli, gravi danni alle auto a Mortegliano

Grandine enorme in Friuli, auto distrutte a Mortegliano

Devastante grandinata a Sacile, nel Pordenonese

La supercella ad ovest di Pordenone

Grandinate e allagamenti segnalati a Pieve di Soligo, nel Trevigiano

Violento temporale con grandine a Bussolengo, nel Veronese

